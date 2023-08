33-årig sykepleier dømt for å ha drept syv babyer

Etterforskere og politi har siden 2017 jobbet med å avdekke «uforklarlige» babydødsfall. De fant den verste barneseriemorderen i britisk historie.

Politiet har frigitt dette bildet fra barselavdelingen der Lucy Letby jobbet. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 21:31 Oppdatert: 18.08.2023 21:54

Mange så på henne som en helt gjennomsnittlig sykepleier. Kolleger ved Countess of Chester sykehus i England kunne ikke tro at 33 år gamle Lucy Letby på barselavdelingen, skulle vise seg å være en spedbarnsmorder.

Men nå er hun funnet skyldig i å ha drept syv spedbarn og forsøkt å drepe seks til. Sykepleieren, som var i midten av 20-årene da hun utførte de grusomme handlingene, er idømt livstidsdom. Det betyr at hun aldri vil bli løslatt fra fengselet.

Dødelig injisert med luft

33-åringen ble dømt for å «vedvarende, kalkulerte og kaldblodige» drap på premature spedbarn i sykepleierjobben ved Countess of Chester sykehus i Nordvest-England mellom juni 2015 og juni 2016.

Ofrene hennes inkluderer fem gutter og to jenter, alle under ett år gamle. En nyfødt som veide mindre enn ett kilo, ble dødelig injisert med luft. Letby skal også gitt barna for mye melk og forgiftet dem med insulin.

Lucy Letby er dømt for å ha drept syv babyer i England mellom 2015 og 2016. Her under pågripelsen. Vis mer

Et team på over 70 personer har jobbet med etterforskningen som skal ha kostet flere millioner pund og gått under navnet «Operation Hummingbird», ifølge The Guardian.

Journalene til over 4000 spedbarn er blitt undersøkt. Etterforskningen har pågått siden 2017, men er ikke avsluttet. Flere rettssaker kan bli resultatet.

Knuste, ødelagte og sinte

Pårørende gråt åpenlyst i rettssalen. Og i en uttalelse som ble opplest på vegne av foreldrene til ofrene, het det at «vi er knuste, ødelagte og sinte. Hvorfor dette kunne skje vil vi aldri forstå».

Drapene skjedde ved Countess of Chester-sykehuset. Vis mer

En varsler har fortalt at spedbarn ville ha overlevd hvis sykehusledere hadde handlet tidligere etter bekymringer om sykepleieren, skriver The Guardian.

33 år gamle Lucy Letby nektet å være til stede da dommen var kunngjort.

Tidligere i rettssaken hadde hun grått åpenlyst med bøyd hode mens moren hennes skal ha sagt:

«Dette kan ikke være riktig. Du kan ikke ha gjort det her!»

Lucy Letby har konsekvent benektet anklagene.

– Jeg har bare gjort mitt beste for å ta vare på dem. Jeg er her for å hjelpe, ikke skade, sa hun i retten.

Lucy Letby (33) Drapsdømt sykepleier

«Andre kan ha gitt spedbarna dårlige pleie»

Forsvarerne hennes i en rettssak som varte i 10 måneder, har sagt at hun begynte å føle skyld for det som skjedde, men at hun ikke sto bak dødsfallene. De skal ha skjedd av naturlige årsaker, eller på grunn av dårlig bemanning på sykehuset og at andre kan ha gitt spedbarna for dårlige pleie, uttalte forsvarerne.

Men kolleger på sykehuset meldte fra til politiet etter at de oppdaget at Letby hadde vært på jobb da barna døde. Noen av handlingene ble gjort like etter at foreldrene hadde forlatt rommet.

En kalkulert drapskvinne som brukte metoder som etterlot få spor, beskriver påtalemyndigheten henne.

Bildet viser dagbok og håndskrevet notat til sykepleier Lucy Letby. Vis mer

Analysert Lucy Letby i seks år

Få forstår hvorfor den tilsynelatende normale jenta med en god barndom, ble en spedbarnsmorder.

Etterforskeren Nicola Evans, som har analysert Letby i seks år, sier:

– Det er ikke noe enestående eller opprørende vi fant ut om henne som person, sier han.

– Hun var en gjennomsnittlig sykepleier. Hun var det du ville si er en normal 20-åring, men det er tydeligvis en annen side som ingen så, men som vi har løst under denne etterforskningen.

Hun ble frikjent for to anklager om drapsforsøk, men juryen klarte ikke å bli enige om ytterligere seks andre anklager om drapsforsøk, skriver BBC.

Derfor kan det bli en ny rettssak om disse anklagene.