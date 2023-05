Verden venter på Ukrainas motoffensiv. Slik kan den starte.

I flere måneder har de forberedt seg på motoffensiven. Nå tyder mye på at de nærmer seg å være klare. Men hvordan vil den starte?

Ukraina har fått store mengder våpen og utstyr de siste månedene. Nå skal det til pers i den ventede motoffensiven. Vis mer

«Tiden er inne for å ta tilbake det som er vårt», sa sjefen for det ukrainske forsvaret nylig.

I flere måneder har det vært snakk om den ukrainske motoffensiven. Fortsatt er det uklart når den vil starte.

I en video publisert på sin Telegram-konto mandag kveld sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at datoen for en motoffensiv er satt.

Mye tyder på at når den starter, vil flere bli overrasket.

Ukrainsk villedning

Den siste tiden har det vært flere uttalelser fra ukrainske myndigheter, som kan tyde på at de snart er klare til å starte offensiven.

Ukrainerne har sagt flere ganger at de har tatt ut et stort antall russiske artillerikanoner – noe som ofte skjer før en bakkeinvasjon. Lederen for landets sikkerhets- og forsvarsråd sa nylig til BBC at Kyiv er klare til å gjennomføre et stort angrep «i morgen, dagen etter i morgen eller om en uke.»

Dette er ikke ulikt slik ukrainerne holdt på i fjor, da de angrep Kherson i sør, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

– Ukrainerne kommer til å villede mest mulig om hvor, når og hvordan de har tenkt å angripe. Vi ser stadig uttalelser, som alle hopper på.

Geir Hågen Karlsen Oberstløytnant i det norske Forsvaret

I fjor angrep de med langtrekkende missiler mot broer og kommunikasjonslinjer og angrep på bakken i sør ved Kherson. Da russernes styrker i nord ble tynnet ut, slo de brådt til ved Kharkiv.

Hvor vil ukrainerne slå til?

Men hvordan vil motoffensiven kunne starte? Det er vanskelig å spå, understreker Karlsen. Han har likevel to teorier om hvor.

Ukrainerne vil forsøke å kutte nordsiden av landbroen til Krym.

Dette vil gjøre situasjonen for russerne på Krym og lenger vest vanskelig. Men hvis ukrainerne klarer å åpne en korridor til Azovhavet, får de 100 kilometer frontlinje på begge sider de må sikre. Det er en krevende operasjon.

– Klarer de å slå ut Kertsjbroen, som ble delvis slått ut i fjor, vil situasjonen bli svært vanskelig for personene som er igjen på Krym, sier Karlsen.

Den andre teorien, er at de vil konsentrere seg om områdene i Donbas.

Det finnes også mellomløsninger, men det er de to mest sannsynlige, mener Karlsen.

I nattens mørke?

De siste månedene har det kommet mye våpen til Ukraina. Det har kommet pansrede kjøretøy og moderne stridsvogner. Storbritannia har sendt Storm Shadow-kryssermissiler. Men fortsatt er ikke alt på plass.

Karlsen sier poenget med en motoffensiv er å frigjøre større deler av de okkuperte områdene.

– Det mest effektive er å bryte raskt gjennom frontlinjene, omringe motstanderen, avskjære dem og få dem til å overgi seg.

Ved hjelp av artilleri og langtrekkende missiler, som amerikanskproduserte HIMARS, håper ukrainerne å tvinge seg gjennom fronten.

– USA invaderer ofte om natten, fordi de er teknologisk overlegne. Vil ukrainerne gjøre det samme?

– Det er mulig, men en slik bakkeoffensiv er mer omfattende og vil ta lengre tid. De vil kanskje starte med flere små angrep. Det vil være uklart hva som egentlig skjer, og det kan være flere rokeringer før vi ser hovedangrepet.

Det store spørsmålet er hvor flinke ukrainerne er til å utføre slike operasjoner, som krever trening og koordinering, sier han.

– Russiske styrkers moral er også en faktor. Vil de overgi seg eller sloss til siste mann, og hvor gode er de russiske reservene.

Han tror ukrainerne vil ønske å gi inntrykk av å slå til et sted og så kraftsamle selv et annet sted.

– Det kan du gjøre med et stort angrep et sted, for så å omgruppere styrkene dine raskt.

Vesten har blant annet støttet Ukraina med moderne stridsvogner og pansrede kjøretøy, som kan brukes til å presse seg forbi frontlinjen.

Vil bli overrasket

Karlsen tror det hele vil starte slik:

Ukrainerne vil bruke langtrekkende missiler mot kommandoplasser, forsyningsbaser, broer og jernbanelinjer i området. Det vil gjøre det vanskelig for russerne å omgruppere. Samtidig vil de raskt flytte bakkestyrker, mens de tar i bruk artilleri mot de fremste russiske styrkene. Så vil de kunne bryte gjennom fronten.

Han tror vi vil bli overrasket når offensiven først er i gang. Og at det til tross for at ukrainerne har fått mye utstyr fra Vesten, så er det viktig å ha moderate forventninger til hvor store områder de kan klare å ta tilbake.

– Jeg setter pengene på at dette blir en langvarig krig. Skulle det gå dårlig for russerne, setter de bare inn enda flere i kjøttkvernen – koste hva det koste vil.

Selv om ukrainerne skulle ta tilbake deler av de tapte områdene øst eller sør i landet, spår Geir Hågen Karlsen at krigen vil bli langvarig.

Vanskeligere nå

Han tror det vil være vanskeligere å slå tilbake for ukrainerne denne gangen. Frontlinjen er blitt kortere, og russerne har fått mer tid til å befeste sine posisjoner.

– Skulle ukrainerne bryte gjennom fronten, har russerne stillinger lenger bak hvor de kan fange opp gjennombrudd og gå til motangrep.

Og selv om Ukraina nå får flere jagerfly, vil ikke det ha noen innflytelse med det første, sier Karlsen.

– Det vil ta mange måneder før de første flyverne er klare. De vil først bare kunne gjennomføre enkle operasjoner. Det vil ta flere måneder før de kan gjennomføre komplekse operasjoner med flere F-16-fly. Den effekten vil vi først se langt ut i neste år, sier Karlsen.