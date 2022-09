Italia er i Europa-toppen i arbeidsledighet blant unge. Bak tallene skjuler det seg et annet problem.

Edoardo Gudo Cova Minotti ville kombinere forkjærligheten for Europa med økonomigraden. Slik ble butikken «Drogheria Europea» til.

ROMA (Aftenposten): Edoardo Minotti har klart noe tilsynelatende få italienske unge får til: Å skaffe seg jobb. Men han vet at tallene ikke forteller hele sannheten.

– Arbeidsledigheten blant unge er veldig høy. Men den er på vei ned, sier Edoardo Gudo Cova Minotti (27).

Aftenposten møter Minotti i butikken hans i Roma. Der selger han varer fra hele Europa. Med stor entusiasme viser han frem alt fra dansk lakris til tysk rom.

Minotti er et av unntakene til statistikken som skaper hodebry for italienske politikere. Blant unge mellom 15–29 år står nesten en av fire uten jobb eller studieplass. Det er det høyeste tallet i EU.

Samtidig bor unge italienere hjemme hos mor og far i gjennomsnitt frem til de er 30 år. Og det er mennene som forlater barnerommet senest.

Men det betyr ikke at ungdommen sitter hjemme hele dagen. Minotti peker på at et alvorlig problem skjuler seg bak tallene.

Nettopp dette problemet har vært et hett tema i valgkampen frem mot det italienske valget søndag 25. september.