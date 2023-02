Valget i Nigeria betegnes som en global hendelse. Hvorfor det?

Et fredelig valg i Nigeria kan vise vei for nabolandene i en region hvor det har vært flere militærkupp de siste årene.

Slik ønsker ingen nigerianske politikere å fremstå, med øl på bordet.

16.02.2023 20:08

Bildet viser en smilende presidentkandidat, han spiser den populære retten amala. Men først og fremst står det to flasker Hero øl på bordet.

Peter Obi er en av tre som kan vinne presidentvalget i Nigeria 25. februar.

For en presidentkandidat i Nigeria er det noe i nærheten av politisk selvmord å bli avbildet med alkohol. Ganske nøyaktig halve befolkningen er muslimer, som ser på alkohol som synd.

Enda dummere for en presidentkandidat er det å drikke Hero øl. Etiketten minner om Biafras flagg. I 1967 forsøkte Biafra å løsrive seg fra Nigeria, det utløste en 30 måneders borgerkrig. Fortsatt er det uro der.

Med andre ord kan man lure på hvorfor en politiker vil la seg avbilde slik.

Her er originalbildet, uten alkohol og med en helt annen person.

Falske nyheter

Nettstedet Africa Check avslørte at det hele er juks. Det er en dårlig fotomontasje.

For presidentkandidaten var skaden allerede skjedd. Over 10.000 kommenterte bildet på sosiale medier.

Nyhetsbyrået AFP avslørte nylig en annen forfalskning. Bilder skulle vise åtte lastebillass med penger på vei til presidentkandidat Bola Tinubu.

Bildet var delt mer enn 14.000 ganger før AFP avslørte jukset.

Fakta Valget i Nigeria Med 225 millioner mennesker er Nigeria Afrikas mest folkerike stat. Landet er kontinentets største oljeeksportør. Etter at det britiske koloniriket raknet, ble Nigeria selvstendig i 1960. Siden har det vært flere militærkupp. I 1999 fikk landet ny grunnlov og siden har det vært presidentvalg hvert fjerde år. Presidenten kan sitte i to perioder. Det er en uskreven regel at en muslimsk president velger en kristen visepresident, og motsatt om presidenten er kristen. Vis mer

Afrikas bjellesau

100 millioner av Nigerias 213 millioner innbyggere har stemmerett. I år kan de velge mellom 18 kandidater.

Flere Afrika-eksperter mener at valget i Nigeria vil være viktig for hele kontinentet. Mer enn et dusin afrikanske stater har valg de neste 12 månedene.

Professor Nic Cheeseman ved universitetet i Birmingham sier at Nigeria er en bjellesau.

– Går valget bra og oppfattes som demokratisk, vil det være som en vitamininnsprøyting for demokratiet over hele Afrika, sier han til The Guardian.

Så legger han til at det motsatte er like sant. Et valg preget av vold og påstander om juks vil også være et signal til regionen.

Tidsskriftet Foreign Policy skrev nylig at valget er en «global hendelse», selv om det ikke får mye oppmerksomhet i Vesten.

Tre mulige vinnere

For første gang i Nigerias nyere historie er det ingen militære blant de ledende kandidatene. Det regnes som et fremskritt.

Et annet sunnhetstegn er at den sittende presidenten, Muhammadu Buharu, går av frivillig etter to perioder.

Vanligvis står valget mellom kandidatene fra det nyliberale progressive partiet og Folkets demokratiske parti. Men i år er det en tredje kandidat som ligger godt an på meningsmålingene. Det er mannen på bildet med ølflaskene. Peter Obi representerer Arbeiderpartiet og har vært en populær guvernør i delstaten Anambra.

Politikerne mangler tillit

Nigeria opplever mange kriser på en gang. Særlig i nord er regjeringen i krig mot islamistiske opprørere. Den mest kjente av disse gruppene er Boko Haram. Konflikten har krevd mer enn 40.000 liv siden 2011, ifølge Nigerias Council on Foreign Relations.

Terroristene har lenge brukt kidnapping som politisk våpen og mulighet til å tjene penger. Som et resultat av at rent kriminelle grupper ser muligheten for å tjene penger på samme måte, sprer terroren seg fra de nordlige områdene til resten av landet.

Valgkampen er i full gang, hatter og skjorter med støtte til kandidatene er populære.

– Dere lot kidnappere ta meg, og nå vil dere ha stemmen min, sa Maria Sani (45) nylig til BBC.

Hun vil ikke stemme på politikere som ikke kan beskytte sine borgere.

For Sani og naboene hennes er det helt andre bekymringer enn falske nyheter som preger hverdagen. Hun klarte å flykte da banditter på motorsykkel angrep landsbyen og røvet med seg 57 naboer. Landsbyboerne trodde de var trygge, for de er så fattige at det er lite penger å hente.

Artikkelen fortsetter under kartet.

Velgerne har mange grunner til å tvile på politikernes ærlighet. Ifølge tidsskriftet Foreign Policy er det solid tradisjon for at de to største partiene betaler velgere for å stemme på dem.

Historien viser også at det er stor fare for juks i opptellingen. Kilder The Guardian har snakket med, sier det er håp om at ny teknologi vil gjøre slikt juks vanskeligere.