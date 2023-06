Er kaos i Russland gode nyheter? Ekspertenes svar peker i en retning.

Putin er ydmyket, og systemet hans slår sprekker. Her er årsakene til at det kan være dårlige nyheter for både Russland og Ukraina. Og resten av verden.

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin satte Russland på hodet i helgen. Det kan få dramatiske konsekvenser. Vis mer

Vladimir Putin har styrt Russland med jernhånd siden år 2000. Det har han gjort ved 1) å fremstille seg som en sterk og handlekraftig leder og 2) å tilby russere stabilitet og troen på at livet blir bedre.

I helgen fremsto han hverken som sterk eller handlekraftig da kanskje så mange som 25.000 russiske leiesoldater kjørte mot Moskva. Særlig stabilt var det heller ikke.

– Det er nå klart at Putin ikke engang klarer å kontrollere «sine» folk. Dette kan bli en trussel mot alle russere, skriver Maksim Trudoljubov. Han er redaktør for det uavhengige russiske nyhetsnettstedet Meduza.

Konstantin Zatulin er en russisk politiker for Putins parti Det forente Russland. Han sier at helgens dramatikk ikke «akkurat styrket noens autoritet» til The New York Times.

– Den største taperen er Putin. En væpnet gjeng som plyndrer rundt i Sør-Russland, er på ingen måte i tråd med forestillingen om Putins faste grep om makten, sier Keir Giles, seniorforsker ved Chatham House til Aftenposten.

Er en svekket og ydmyket Putin gode nyheter for verdensfreden? Ikke nødvendigvis, sier ekspertene og trekker frem tre mulige konsekvenser.

1. Opptrapping i Ukraina

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin gikk ikke i strupen på den russiske forsvarsledelsen fordi han vil ha fred i Ukraina. Tvert imot.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har markert seg som en av de mest brutale krigsherrene i en historisk blodig krig.

Hans krav er ny, kompromissløs forsvarsledelse. Han ønsker en storstilt mobilisering av russiske menn og en nasjonalisering av russisk våpenindustri. Det skriver professor Konstantin Sonin i The Spectator.

Skal Putin komme helgens kritikere i møte, er resultatet mer krig.

Mikhail Zygar var redaktør i Russlands siste, store uavhengige TV-stasjon, TV Dosjd. Han har snakket med The New Yorker og mener at Ukraina nå har en sjanse til å utnytte forvirring på russisk side. På samme tid er han bekymret for at en innenrikspolitisk ydmykelse kan føre til at Putin eskalerer krigen i Ukraina.

Det store spørsmålet den nærmeste tiden er dermed hvor godt Ukraina klarer å utnytte situasjonen.

Tatjana Stanovaja er en russisk analytiker som blant annet skriver for Carnegie Institute. Hun mener at Prigozjin er helgens store taper. Putin er også svekket, men:

– Han trenger ikke Wagner eller Prigozjin. Han kan styre sine egne styrker. Nå er han overbevist om nettopp dét, skriver hun på Twitter.

2. Mer undertrykkelse i Russland

Når Putin har møtt motstand tidligere, har han ofte svart med motstand. De siste årene har den russiske presidenten nesten knust det som fantes av opposisjonelle stemmer i Russland.

Zygar tror at Putin tok notater under kuppforsøket i Tyrkia i 2016. Den tyrkiske presidenten brukte den anledningen til å slå ned på uavhengige medier og gjøre endringer i ledelsen.

Resultatet blir trolig ikke bedre skulle Putin falle, ifølge analytikere, for hvem tar over?

De mest liberale optimistene vil kanskje håpe på at ikke fullt så krigshissende personer som statsminister Mikhail Misjustin eller ordfører i Moskva, Sergej Sobjanin.

Men det er ikke de liberale kreftene som har dominert i Russland de siste årene. Det er de som ønsker mer bruk av brutal makt, sier Zygar.

3. Kamp innad i elitene

Putin har med hjelp av splitt-og-hersk-teknikker hatt kontroll på de russiske elitene. Nå begynner de mektige i Russland å forberede seg på et Russland uten ham, sier Zygar.

Sam Greene, professor ved Kings College i London, skriver at Prigozjin nå har startet et våpenkappløp i den russiske eliten. Og elitene i Russland består ikke av «de beste av de beste», men «de verste av de verste».

Det kaoset som nå kan oppstå, foregår i en av verdens største og mektigste atommakter. Situasjonen har vært noenlunde stabil under Putin. Men de siste dagene har det kommet flere faretruende signaler om at Russland vurderer bruk av atomvåpen.

Det er gode grunner til at verdens statsledere er bekymret over situasjonen. Kaos og atomvåpen er en farlig blanding.

En av de mest kjente historiene, eventuelt mytene, om Vladimir Putin handler om da han som ung fattig gategutt jaget en rotte i St. Petersburg. Rotten blir presset inn i et hjørne, da den plutselig snur seg og går til angrep på han som skal bli Russlands president.

Unge Putin flykter, men sier selv at han aldri har glemt hva man bør gjøre når man er trengt opp i et hjørne.