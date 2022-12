Utsagn om USAs grunnlov stemples som «sprøtt», men gjør ikke Trump uaktuell for partifeller

Donald Trump antyder at USAs grunnlov kan settes til side. Han får kraftig refs i eget parti. Han avskrives likevel ikke som aktuell for Det hvite hus.

Tidligere president Donald Trump holdt valgmøte i november for å støtte kandidater i USAs kongressvalg.

Tidligere president Donald Trump har ennå ikke lagt vekk sin 2020-valgkamp. «Unikt fusk krever en unik kur», skrev han lørdag på sitt eget sosiale medium.

Han la til at «massivt bedrag» åpner for å sette grunnloven til side.

Trump kunngjorde nylig at han vil stille til valg i 2024. Det har ikke skapt mindre ståhei rundt ham. Helgen for en uke siden spiste han middag med antisemitter. Nå i helgen gikk han altså løs på grunnloven.

– Sprøtt utsagn

Partifeller gir ham det glatte lag, men vil ikke si at de ikke støtter ham om han skulle bli partiets kandidat.

Dave Joyce sitter i Kongressen fra Ohio. Der leder han en sentrumsgruppe i Det republikanske partiet.

– Jeg kan ikke forfølge ethvert sprøtt utsagn som kommer fra enkelte kandidater, sa Joyce søndag.

Han var gjest i programmet This Week hos TV-kanalen ABC. Joyce mener man må skille mellom fantasi og virkelighet. Trumps tanke om å sette grunnloven til side stempler han som fantasi.

Joyce vil ikke droppe støtten til Trump hvis ekspresidenten igjen blir partiets kandidat.

– Jeg vil støtte den som blir nominert av partiet, sier Joyce. Han tror ikke det blir Trump fordi det finnes «mange andre kandidater av god kvalitet».

Vil ikke kommentere

Andre ledere viker unna. Kevin McCarthy som trolig blir leder for Representantenes hus, har ikke svart på henvendelser fra en rekke medier. Det har heller ikke Mitch McConnell, partiets leder i Senatet.

Kongressmedlem Mike Turner var søndag gjest hos Face the Nation på CBS. Han ble spurt om han fordømmer Trumps utsagn.

– Absolutt, sa han.

Han mener folk vil ta dette med i vurderingen av kandidater. Han ble også spurt om Trumps middag med antisemitter.

– Jeg mener velgere er smarte. De vil ta dette med i vurderingen, sier Turner. Han er aktuell som leder for etterretningskomiteen.

Ikke bokstavelig?

Ifølge The Washington Post forsøker Trumps forsvarere å tone ned utsagnet. En republikaner nær ekspresidenten mener at utsagnet ikke bokstavelig talt oppfordrer til å sette grunnloven til side.

Dette sto i meldingen fra Trump: «Et massivt bedrag av denne type og omfang åpner for opphør av alle regler, reguleringer og paragrafer, også de som er i grunnloven.»

Trump har ikke gjort klart hvilke deler av Grunnloven som burde settes ut av spill og hvordan det ville endret hans tap i 2020.

USAs grunnlov har regler om hvordan presidenten velges. Blant annet gir den reglene om den formelle prosessen som fant sted da en mobb stormet Kongressen 6. januar 2021.

Dette skrev Donald Trump på Truth Social lørdag. Det sosiale mediet er ikke tilgjengelig i Norge.

– Oppfordrer til kupp

Demokrater har fordømt utsagnet og mener det burde gjort Trump uaktuell.

– Du kan ikke elske Amerika bare når du vinner, sier Andrew Bates, en talsperson for Det hvite hus.

Joyce Vance stempler Trumps utsagn som en ny oppfordring til kupp. Hun er en veteran som føderal aktor, en kjent Trump-kritiker og hentes ofte inn på TV som kommentator.

Hun mener Trump igjen «oppfordrer til kupp». Teksten hans åpner ikke for en velvillig tolkning, mener hun.

– Det egentlige spørsmålet er til valgte personer i Det republikanske partiet. Støtter de ennå Trump? Vi har krav på å vite det, sier hun i sin blogg.

Vance sier de «jobber for oss også». Hun mener folkevalgte altfor ofte slipper unna med å unngå å svare.

– De skyr kameraer. De sier det var en fleip eller at Trump ikke mente det, anfører hun.

Vance mener de slipper unna med det fordi mediene går videre med nye saker.

Nytt middagsbråk

Trump har også fått mye pepper for sin middag med rapper Kanye West og den høyreekstreme Nick Fuentes. Dette tok seg igjen opp da West, som kaller seg Ye, deltok på en podkast med konspirasjonsteoretiker Alex Jones.

– Hitler hadde også bra sider. Han oppfant motorveier, oppfant mikrofonen som jeg bruker som musiker. Du kan ikke si høyt at denne personen aldri gjorde noe bra, sa Kanye West.

Fuentes, som West hadde meg seg til Trump, har blant annet fornektet utryddelsen av jøder.

Netanyahu: Hold meg utenfor

Søndag var Israels påtroppende statsminister Benjamin Netanyahu gjest på Meet The Press hos NBC. Han var en nær alliert av Trump da de to ledet hver sitt land.

Programleder Chuck Todd spurte ham hvorfor Trump ikke ville ta avstand fra antisemitter.

– Jeg vet ikke, svarte Netanyahu.

Han fordømte all antisemittisme, men minnet om at Trump hadde gjort mye bra for Israel.

– Ville du like det om Donald Trump igjen ble president?

– Å gud. Jeg har hatt nok av politikk selv. Jeg har akkurat vunnet og gått gjennom fire valg. Vil du ha meg til å blande meg inn i deres valg? Hold meg utenfor, svarte Netanyahu.

Han sa at han vil håndtere hvem som helst som blir valgt.

– Jeg vil ikke tråkke på den landminen du har lagt foran meg, sa han til intervjueren.