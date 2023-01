Nærmere 90 bekreftet drept i selvmordsangrepet i Peshawar

Minst 89 mennesker ble drept og 221 såret i selvmordsangrepet mot politifolk i en moské i Peshawar mandag, viser en oppdatert oversikt fra pakistansk politi.

Redningsarbeidere leter gjennom ruinene etter selvmordsangrepet i Peshawar i Pakistan mandag.

31.01.2023 07:33

Politiets talsmann Ayaz Khan oppgir at de fleste ofrene var fra politiet. Angrepet er ett av de blodigste i Pakistan på flere år.

Dødstallene spriker fortsatt noe. Mens nyhetsbyrået DPA siterer Khan på at 89 mennesker er drept, melder AP at dødstallet har steget til 83 og at 150 er såret. Redningsarbeidere gravde tirsdag fortsatt i ruinene for å hente ut døde og eventuelt overlevende.

Lady Reading-sykehuset i Peshawar mottok flere drepte i løpet av natten, bekrefter en talsperson for sykehuset til AFP.

Ifølge en talsperson for sykehuset er tilstanden kritisk for minst ti av de skadede.

Moskeen der angrepet skjedde ligger i tilknytning til politiets regionale hovedkvarter i Peshawar, og selvmordsbomberen deltok i ettermiddagsbønnen da han utløste sprengladningen.

Pakistansk Taliban (TTP) har avvist en uttalelse fra egne rekker om at de tok på seg ansvaret for angrepet, så det er ikke klart hvem som sto bak.