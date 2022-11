Kina snudde på klimatoppmøtet. Resultatet er et historisk gjennombrudd.

Klimaforhandlingene sto bom fast. Så ga Kina seg på et viktig krav. – Endelig, sier klimaminister Espen Barth Eide.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide møter pressen på klimatoppmøtet i dag, sammen med sin canadiske kollega James Shaw.

20 minutter siden

Kravet ble første gang reist av Vanuatu i 1991. Den lille øystaten består av en håndfull små stillehavsøyer. Øyene er ett av områdene i verden som er mest utsatt for klimaendringene.

Øystaten blir rammet når korallrevene dør, havet stiger og orkanene vokser i styrke. Landet er fattig, og har ikke penger til å håndtere krisene.

Derfor krevde Vanuatu en slags forsikringsordning, som skulle sikre befolkningen når katastrofen treffer. Men landet har ikke fått svar.

Før nå.

– En veldig god nyhet

Spørsmålet om «tap og skade» har vært en viktig del av klimatoppmøtet i Egypt.

Hvem skal betale, når fattige land rammes av klimakatastrofer?

På tampen av toppmøtet kom gjennombruddet.

– Det er en veldig god nyhet, sier Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), på telefon fra Sharm el-Sheikh, den egyptiske badebyen ved Rødehavet der klimatoppmøtet arrangeres.

Nå er verdens land enige om å opprette et fond.

– Vi får endelig denne finansieringen av det vi kaller tap og skade, sier Eide.

Nøkkelen lå hos kinesiske myndigheter.

Kinas sjefforhandler Xie Zhenhua har gitt seg på et viktig punkt.

Sto bom fast

Frem til fredag denne uken delte landene på klimatoppmøtet seg etter et gammelt mønster. De vestlige landene lå i konflikt med resten.

Kina ledet an i kravet om å opprette et fond som skulle dekke tap og skade i utviklingsland. Kravet gikk ut på at vestlige land skulle betale. Mange vestlige land motsatte seg kravet, blant annet EU.

Der sto det bom fast, skriver The Guardian arrow-outward-link . Forhandlingene truet med å bryte sammen.

Men på fredag kom EU med en finte.

Kina regnes ikke lenger som fattig

EU aksepterte kravet om å opprette et fond. Men på en betingelse: Det gamle skillet mellom fattige og rike land skulle fjernes.

Det betyr at land som Kina ikke lenger regnes som et fattig land.

De gamle industrilandene i Vesten har påpekt at verden ikke lenger ser ut som den gjorde da den første klimaavtalen ble skrevet på begynnelsen av 90-tallet. Mange av landene som da var fattige, har nå blitt mye rikere.

Og ikke minst: De slipper ut store mengder CO₂.

Ikke minst Kina.

– Kine skal være med å betale

Nå har verdens største land snudd. Kina aksepterer at det gamle skillet mellom fattige og rike land tas ut av avtalen. Det betyr at Kina ikke lenger regnes som et utviklingsland.

Det ble først sagt av Maldivenes miljøminister Aminath Shauna til nyhetsbyrået AP lørdag ettermiddag. Kort tid etter bekreftet Espen Barth Eide nyheten til NTB.

Kina har ennå ikke bekreftet at de aksepterer forslaget. Landet skal likevel sagt seg enige inne i forhandlingsrommet.

– Vi mener at det må forstås sånn at også Kina skal være med å betale, sier Eide til Aftenposten.

– Hvem andre skal betale inn til fondet?

– Det vet man ikke, for dette er ikke en giverkonferanse, så det er ingen som annonserer beløp, sier Eide.

Pakistan er fornøyde

Uttrykket «tap og skade» brukes om kompensasjon for klimaødeleggelser som det ikke er mulig å unngå. Pakistan har vært blant landene som har stått på dette kravet.

Landet ble i sommer rammet av en serie flommer som har ødelagt flere hundre tusen hjem.

En mann redder det han har igjen av eiendeler, etter at hjemmet hans ble tatt av flommen. Bildet er tatt i Sindh-provinsen i Pakistan 9. september i år.

Flommene skyldes både smeltende isbreer og et helt unormalt sterkt regnvær. De ekstreme flommene blir forklart med klimaendringer.

Pakistans Sherry Rahman sier arrow-outward-link til det britiske energinettstedet Argus at den nye avtalen «ikke er perfekt, men den møter de grunnleggende behovene til utviklingsland».

– Handler om det lange løp

Eide forklarer at det i første omgang handler om å etablere prinsippet. Pengene vil komme senere. På lang sikt er det derfor viktig at land som Kina, India og Russland også må regne med å bla opp.

– Dette handler om det lange løp, for hvis vi ikke hadde fått det til nå, så hadde vi ikke fått det til om 20 år heller, sier han.

Dessuten spiller det en rolle at demokraten Joe Biden er president i USA.

– Hvis vi hadde hatt en annen amerikansk ledelse, så hadde helt sikkert USA blokkert dette. Derfor var det viktig at vi fikk det til nå, sier Eide.

Fortsatt ikke ferdige

Klimatoppmøtet skulle egentlig vært ferdig i går, fredag. Det gjenstår fortsatt mye. Landene er fortsatt ikke enig om tempoet i utslippsreduksjonene.

Det handler blant annet om hvor fort kull skal fases ut, og hvor mye vekt som blir lagt på det såkalte 1,5-gradersmålet. Målet ble vedtatt i Paris i 2015, og handler om å forsøke å unngå at verdens klima varmes opp mer enn 1,5 grader.