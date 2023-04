Det hvite hus ble spurt om lekkede papirer. Da ga admiralen et «sant og ærlig svar».

Bilder av brettede papirer er blitt sak nummer én for store deler av USAs statsapparat.

John Kirby er talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd. Dette er presidentens nærmeste rådgivere i sikkerhets- og utenrikspolitiske saker.

11.04.2023 12:58

Folk kan dø. Chris Meagher kom mandag med dette dystre utsagnet overfor pressen.

Han er talsperson i Pentagon, USAs forsvarsdepartement. Han ber pressen være varsom i sin omtale. I påsken har det vært flere saker basert på lekkede, graderte amerikanske dokumenter.

– Å røpe følsomt gradert materiale kan ha store følger. Det gjelder ikke bare for vår nasjonale sikkerhet. Folk kan miste livet, advarte Meagher.

Saken om dette er nemlig i påsken blitt sak nummer én i USAs sikkerhetsapparat. Forsvaret leter febrilsk etter kilden for lekkasjene. Det samme gjør USAs justisdepartement og FBI.

I Det hvite hus og USAs UD er fokus på å roe ned allierte land.

– Vi aner ikke

I Det hvite hus deltok John Kirby mandag i den daglige orienteringen av pressen. Den tidligere admiralen er nå talsperson for Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd.

Han ble spurt om de nå bare går og venter på neste bombenedslag i sosiale medier.

Kirby svarte at de ikke vet hva som finnes der ute, om folk har mer eller hva de har tenkt å legge ut.

– Et sant og ærlig svar på spørsmålet er: Vi aner ikke. Er det en sak som skaper uro for oss? Det kan du være fordømt sikker på, sa Kirby.

Er blitt avbildet

De amerikanske dokumentene er gradert som «strengt hemmelig». Noen av dem er merket med at de kun skal være for amerikanske øyne. Det peker i retning av at de er blitt lekket av en amerikaner.

Ut fra bildene kan det se ut til at noen har brettet sammen flere titalls sider med dokumenter og puttet dem i en lomme. Så er de blitt avfotografert, muligens i all hast, oppå det som ser ut som et blad om jakt, skriver The New York Times.

En rekke land nevnt

Dokumentene kan tyde på at amerikanerne spionerer på både venner og fiender:

Ukraina

Dokumentene beskriver hvordan USA og Nato vil bygge opp den ukrainske hæren før en planlagt motoffensiv.

Det ukrainske luftvernet har en så akutt mangel på ammunisjon at de kan gå tom om kort tid, ifølge dokumentene. Noe som kan gi russiske jager- og bombefly fritt spillerom over Ukraina.

Russland

Dokumentene tyder på at amerikansk etterretning har infiltrert det russiske sikkerhets- og etterretningsapparatet, blant annet GRU, den russiske militære etterretningen.

Kina

Dokumentene drøfter blant annet om Kina kan komme til å forsyne Russland med våpen til Ukraina-konflikten.

Egypt

Egypt skal ha planlagt å forsyne Russland med raketter. President Abdel Fatah El-Sisi skal ha gitt instrukser om det hemmelig «for å unngå problemer med Vesten», melder Washington Post.

Iran

Dokumentene tyder på at USA har kapasitet til å overvåke Irans våpenproduksjon. De antyder at USA muligens overvåker IAEA, det internasjonale atomenergibyrået.

Sør-Korea

Sør-Korea skal ha fundert over hvordan de best skulle få levert artillerigranater til Ukraina. De sørkoreanske lederne skal ha fryktet Russlands sinne.

Israel

Mossads ledere skal ha vært tilhengere av protester mot den konservative regjeringens kontroversielle rettsreform. Israelske myndigheter har benektet opplysningene og sagt at etterretningstjenesten er upolitisk.

Tyrkia

Den russiske Wagner-gruppen, som har sendt leiesoldater til steder som Ukraina, Mali og Libya, skal ha forsøkt å kjøpe våpen fra Tyrkia.

Emiratene

Russiske etterretningsoffiserer skal ha skrytt av å ha knyttet nære bånd med De forente arabiske emirater. De skal ha vært enige om «å motarbeide etterretningsbyråer fra USA og Storbritannia».

Andre land som nevnes er Canada, Haiti og Ungarn.

Hinter om kilder

Det kanskje største problemet for USA, er at papirene gir hint om hvilke etterretningskilder landet har å spille på. Det kan gi andre land muligheten til å tette disse sikkerhetshullene.

Samtidig er ikke sannhetsgehalten i dokumentene bekreftet. Både Kirby og Meagher sier dessuten at noen av dem åpenbart er manipulert. De vil ikke bekrefte hvilke som eventuelt er ekte.

Lekkasjene skal ha startet i en diskusjonsgruppe for personer som spiller dataspill.

Startet på nettsted for gamere

AP skriver at lekkasjene kan ha startet i et chatterom på det sosiale mediet Discord for flere måneder siden. Det er mye brukt blant gamere.

AP har snakket med en ung person som hevder å ha vært med i gruppen. Nyhetsbyrået kan ikke verifisere flere av opplysningene. Chatterommet skal nå være slettet.

I starten skal praten ha gått om ulike tema. Blant dem var dataspillet Minecraft og en filippinsk Youtube-stjerne. Etter hvert dreide det over til å handle om krigen i Ukraina. En bruker skal da ha begynt å dele bilder av det som skal være graderte dokumenter.

Dokumentene ble lenge ikke lagt merke til utenfor Discord. Nylig ble de spredt i flere andre sosiale medier, som Twitter og Telegram.

The New York Times skrev torsdag at amerikanske myndigheter etterforsket en lekkasje. Siden har en rekke medier omtalt lekkasjene.

Tre millioner med tilgang

Lekkasjene har også ført til en mer generell diskusjon om USAs etterretningsapparat. Rundt tre millioner personer er sikkerhetsklarert.

USAs øverste etat for etterretning, DNI, gir ut tall om dette, men med ujevne mellomrom. I 2017 oppga DNI at drøyt 2,8 millioner amerikanere hadde en aktiv sikkerhetsklarering.

1,3 millioner av dem hadde tilgang til papirer merket «strengt hemmelig» (»Top Secret»). Svært mange av dem er i militæret.

Fakta Vet du dette om gradering? Den norske sikkerhetsinstruksen har fire grader av hemmelighold: Strengt hemmelig, hemmelig, konfidensielt og begrenset. I USA har de tre grader av beskyttelse: Top Secret, Secret og Confidential. Dokumenter stemplet med Top Secret er kun ment for et begrenset antall øyne. De skal tas frem kun i en såkalt SCIF – Sensitive Compartmented Information Facility. Dette er svært sikre rom som kan se ut som et slags bankhvelv. Vis mer