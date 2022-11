Barna tegnet «Nei til krig». Da ble tegnekonkurransen farlig.

To farger er straffbare å bruke i Russland nå. Det er ikke tilfeldig.

Dette er en av tegningene som førte til en politisk skandale i Russland.

8 minutter siden

En kvinne og en mann holder hender på en blomstereng. Kvinnen holder et russisk flagg – mannen et ukrainsk. Over dem står det skrevet «Nei til krig». Det er en av barnetegningene som dukket opp i en tegnekonkurranse i byen Tsjeboksary i republikken Tsjuvasija i Russland i oktober.

Konkurransen skal ha foregått ved fire skoler i området.