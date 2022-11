Det er håp om fredelig skifte i Brasil. Men nå går taperens tilhengere ut i gatene.

RIO DE JANEIRO, BRASIL (Aftenposten): «Brasil vil ikke bøye seg. Kraften kommer fra folket!» Med disse ordene manes Jair Bolsonaros tilhengere nå ut i gatene.

Under demonstrasjonen i São Paulo ble det sunget den brasilianske nasjonalsangen. Flere hadde også på seg den brasilianske landslagsdrakten i fotball – et symbol for støtte til Jair Bolsonaro.

2. nov. 2022 15:16 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag ble det klart at Lula da Silva vinner valget i Brasil. Han slo sittende president Jair Bolsonaro. Nesten to døgn etter at valgresultatet var klart, holdt valgtaperen en to minutters tale. Jair Bolsonaro nevnte ikke valgvinner Lula. Han innrømmet heller ikke direkte at valget er tapt.

Etterpå fikk stabssjefen til Bolsonaro ordet. Han sa at forberedelsene til regimeskiftet er i gang.