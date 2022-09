Ukrainsk motoffensiv øst i Ukraina. Nå nærmer de seg et viktig russisk punkt.

Ukrainerne melder om «gode nyheter» etter en overraskende motoffensiv øst i landet.

Arkivbilde: Ukrainsk soldater skyter med en howitzer FH-70. Bildet er fra juli i år.

13 minutter siden

President Volodymyr Zelenskyj rapporterte onsdag kveld om «gode nyheter» fra Kharkiv-regionen. Han sa at noen tettsteder var tatt tilbake fra russerne.

Flere medier melder at ukrainerne lykkes i å ta tilbake blant annet Balakija.

Denne byen ligger i nærheten av Izium, som russerne bruker som utgangspunkt for å ta land øst i Ukraina.

Zelensky takket også artilleri-troppene. De hadde flere treff mot den russiske invasjonshæren sør i Ukraina.

Militæranalytikere som britiske The Guardian har snakket med, mener det hele kan være et ledd i en motoffensiv i retning byen Kupyansk. Dette er en svært viktig brikke i de russiske forsyningslinjene.

I tillegg er den russiske invasjonshæren under press fra ukrainerne lenger sør på frontlinjen. Der presser ukrainerne de russiske styrkene tilbake i Kherson-regionen.

Her skjer kampene nå:

– Lynraske endringer

Volodmyr Zelenskys rådgiver Oleksiy Arestocych sa tirsdag kveld at det «skjer lynraske endringer i Kharkiv-regionen».

I tillegg til Balakija kommer det rapporter om at Ukraina har gjenerobret nabobyene Verbivka og Volokhiv.

Den ukrainske hæren sier også at de skjøt ned to russiske SU-25-fly. Det er vanskelig å få bekreftet dette.

Su-25 er en eldre flymodell som ble utviklet av Sovjetunionen. Den har vært i drift siden 70-tallet. Flyet kan ikke på noen måte sammenlignes med russernes beste fly, som er mer i nærheten av Norges nye F-35-fly.

Det er produsert mer enn tusen SU-25-modeller. Flyet kan ikke bryte lydmuren.

Ingen russisk kommentar

Russerne har ikke kommentert den ukrainske fremrykkingen.

Igor Girkin er fra det østlige Ukraina. Han kjemper på russisk side og har vært aktiv på sosiale medier om krigens gang. Nå sier han at området var dårlig beskyttet.

Soldatene som holdt byen hadde tunge våpen som de ikke visste hvordan de skulle bruke, hevder Girkin. Andre prorussiske separatister sier at ukrainsk artilleri har isolert Balakija.

Dette er opplysninger som ikke er blitt bekreftet eller vært mulig å verifisere.

På kort sikt kan det bli vanskelig for russerne å stoppe den ukrainske fremrykkingen. Militære analytikere sier til The Guardian at russerne har få soldater tilgjengelig i regionen. Skal de slå tilbake offensiven må de hente soldater fra sør i Ukraina. Men også der er russerne presset.