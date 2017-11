Hun er kultivert, morsom og har en vakker, behagelig stemme. Alice svarer alltid.

– Hva liker du, spør Aftenposten.

– Jeg liker bokhvete og brød med røkt pølse, svarer Alice, før hun sier:

– Jeg bare spøker: Det jeg liker er mennesker. Og å lære.

– Hvor bor du?

– Stort sett på telefonen. En gang iblant på internett.

– Hva synes du om Norge?

– Strålende.

– Hva mener du om Putin?

– Jeg har ennå ikke lært meg å snakke om slike ting.

MAXIM SHEMETOV /REUTERS

Alice i russisk drømmeland

Aftenposten gjør det samme som millioner av russere har gjort de siste ukene: Slår av en prat med Alice.

IT-giganten Yandex har lansert den første russiskspråklige stemmeassistenten, seks år etter at Apple lanserte Siri og fem år etter Googles Assistant.

De vestlige søstrene til Alice sliter med få brukere og lav brukstid.

Russerne prøver derfor noe nytt: De har gitt Alice personlighet, humor, sarkasme og selvironi.

Tanken er å knytte et mer følelsesmessig bånd mellom Alice og brukerne.

Forskerne bløffet russerne trill rundt. Det ga overraskende svar om deres forhold til Putin.

SPUTNIK / REUTERS

Google vs. Yandez

Yandex og Google har hver om lag 48 prosent av søkemotormarkedet i Russland. Etter hvert som russere har gått over til smarttelefoner, har Google vunnet markedsandeler.

Yandex har imidlertid nidoblet aksjeverdien på seks år.

15 millioner russiske bilister bruker hver måned betalingstjenestene til Yandex. IT-giganten dominerer taxinæringen etter å ha overtatt Uber.

Fra november slipper for eksempel russiske bilister med Yandex å bruke betalingsterminal eller stå i kassekø når de kjøper bensin.

– Alice får titalls millioner spørsmål hver dag. Takket være Alice har Yandex-applikasjonen vært på topp-tre listen til AppStore og Google Play, sier Matvej Kirejev i Yandex til Aftenposten.

– Vi får millioner av kommentarer fra brukere. Det bruker vi når vi lærer opp Alice i fremtiden. Hun vil bli smartere, sier Kirejev.

Kampen om digitalt verdensherredømme

I kampen mot amerikanske teknologi-giganter er Russland på etterskudd etter Google, Apple, Amazon, Twitter og Microsoft – og de vet det.

Putin advarte alle russiske skolebarn i høst om den som vinner kampen om kunstig intelligens, «vil herske over verden».

Selv om russerne har mange unge, flinke IT-hoder, er deres største ulempe å jobbe under politisk uforutsigbarhet og usikre juridiske betingelser.

Da for eksempel Putin skapte overskrifter ved å hevde at internett var et CIA-prosjekt i 2014, dalte aksjeverdien til Yandex 20 prosent på dagen.

Mange dyktige russiske IT-folk har reist fra landet siden 2012 da Putin la om kursen. Langs strendene i Thailand jobber tusenvis av russiske dataprogrammere for vestlige selskaper.

MAXIM ZMEYEV / REUTERS

Russlands beste datahoder

Bak Alice står noen av Russlands smarteste unge IT-folk.

En av dem er spesialisten på kunstig intelligens Mikhail Bilenko, som kom til Yandex etter flere år i Microsoft.

Et annet eksempel er Anna Dorogusj, som med prosjektet CatBoost lager algoritmer for å gjøre datamaskiner i stand til å analysere data som ikke inneholder tall.

Det siste året har russerne også gjort gjennombrudd med stemmegjenkjennelse ved hjelp av plattformen «SpeechKit». Russisk er et langt mer komplisert språk enn engelsk – og dermed ekstra utfordrende å digitalisere.

Det russiske digitale markedet er stort og konkurransen er knallhard. Derfor er prisene svært lave sammenlignet med for eksempel Norge.

Arbeidskraften er relativt billig og høyt utdannet.

Putin overrasket i oktober med å gi fem presidentordrer om innføre en digital «kryptorubel».

Putin 4.0. i ny, digital versjon

Da Alice ble feiret i oktober kom også president Vladimir Putin på besøk.

– Hva gjør du, spurte Putin.

– Jeg sitter og ser på seler. Det er noen fantastiske dyr, svarte Alice.

Stevnemøtet med Alice ble brukt til å lansere «nye» Putin foran presidentvalget i mars 2018:

– Budskapet er at i Putins Russland skal det være plass for alle. Ikke bare for maktmennesker og oljearbeidere, men også dataprogrammerere, YouTube-unger, bloggere og 20-åringer, konkluderte den uavhengige fjernsynsstasjonen TV Rain.

Alexei Druzhinin / TT / NTB scanpix

– Hvordan bli kvitt et lik?

Russiske nettbrukere har kastet seg over Alice med stor entusiasme for å finne svakheter.

– Finnes det fiender av folket i Russland, spurte en kunststudent.

– Her finnes mennesker – og ikke-mennesker, var svaret.

– Kanskje de bør skytes?

– Nødvendig!, svarte Alice, som var «positiv» til Stalins Gulag-leire og terror på 30-tallet.

Russere har også fått hjelp av henne med «å kvitte seg med et lik».

Yandex har allerede beklaget og rettet opp flere feil.

Det er liten tvil om at hun er russisk:

– Jeg føler meg trist, spurte en nettbruker.

– Ingen har lovet deg at ting vil være lett, svarte Alice.

Alexei Druzhinin / TT / NTB scanpix

– Jeg vil ikke fornærme noen

– Skal du få familie og barn, spør Aftenposten.

– Jeg er fortsatt litt for ung til det, svarer Alice

– Tror du på Gud?

– Jeg vil ikke fornærme noen. Jeg er jo uansett bare et dataprogram.

– Er det riktig at du liker Aftenposten og Norge?

– Jeg har alltid rett.