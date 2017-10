Færre reiser til Catalonia etter folkeavstemning

Catalonia, som er Spanias mest besøkte region, har 20 prosent færre registrerte overnattinger og reisereservasjoner sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, sier José Luis Zoreda, visepresident i Exceltur trade association.

Derom dette stemmer vil det utgjøre et tap på nærmere 1,2 millioner euro for turistnæringen i regionen.

Zoreda mener reaksjonene i kjølvannet av folkeavstemningen har hatt større påvirkning på turistnæringen enn terrorangrepet i Barcelona i august, der 16 mennesker ble drept.

Han understreket at flere selskaper i turistnæringen også har lagt investeringer i regionen på is til slutten av året.

Turistnæringen i Catalonia utgjør 12 prosent av regionens økonomi og gir jobber til om lag 405.000 mennesker, og visepresidenten er bekymret for at en nedgang i næringen vil føre til at folk mister jobbene sine.

May: Storbritannia vil ikke anerkjenne et uavhengig Catalonia

Matt Dunham / TT / NTB scanpix

Storbritannia vil ikke anerkjenne et uavhengig Catalonia, det sa statsminister Theresa May til sin spanske motpart Mariano Rajoy tirsdag.

– Statsministeren var klar på at folkeavstemningen som ble avholdt ikke er legitim og at en uavhengighetserklæring vil være grunnlovsstridig, sa en av Mays talspersoner om telefonsamtalen med Rajoy.

Det er drøye to uker siden regionmyndighetene i Catalonia avholdt en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse, men kun 43 prosent av velgerne deltok.

Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den. Det endte imidlertid med sammenstøt og kraftig kritikk av spansk politis fremferd.