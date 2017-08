Kina forbyr tukling med nasjonalsangen

Kinesiske myndigheter vil bevare nasjonalsangens verdighet. Derfor arbeides det nå med et lovforslag som innfører straff for å tøyse med sangen «De frivilliges marsj». Tukling med ordene kan dermed føre til at sikkerhetspolitiet kan anholde mistenkte i 15 dager.

Lovutkastet ble denne uken levert den stående komiteen for folkekongressen for annen gangs behandling. De som i ond hensikt endrer teksten offentlig eller synger nasjonalsangen på en respektløs måte, risikerer streng straff, melder Global Times, en partieid avis.

Ikke som heismusikk

Ifølge loven kan man ikke bruke nasjonalsangen i merkevarelogoer eller reklame. Det forbys også å spille og synge den i begravelser. Det siste utkastet av loven nedlegger også forbud mot å bruke sangen som bakgrunnsmusikk.

Det kan i tillegg bli obligatorisk for skoleelever å lære seg sangen.

– Det burde være en viktig del av elevenes patriotiske utdannelse – å lære dem å synge og forstå den historiske bakgrunnen for sangen, dens åndelige sammenheng og å opptre korrekt, sier lovgiver Zhang Haiyang, ifølge avisen.

Broket historie

Sangen ble skrevet i 1934, ble brukt i en patriotisk film i 1935 og skulle stive opp kampmoralen mot japanerne. Den har imidlertid en noe humpete historie som nasjonalsang. Blant annet ble den forbudt under kulturrevolusjonen da mannen som skrev teksten, satt fengslet. Noen år etter Maos død ble teksten omskrevet til en politisk hyllest til ham og partiet. Senere ble imidlertid den opprinnelige teksten hentet frem igjen.

Buing på fotballkamp

I Hongkong tror enkelte at en hendelse der i 2015 kan ha satt i gang arbeidet med den nye loven, skriver South China Morning Post, som kommer ut i den tidligere britiske kronkolonien. Under en fotballkamp i 2015 mellom Hongkong og Kina buet hundrevis av tilskuere på stadion da nasjonalsangen ble spilt. Noen snudde ryggen til og andre holdt opp plakater for å vise sin misnøye. Nå er enkelte lokale engstelige for hvordan den nye loven blir innført og håndhevet i Hongkong, der ytringsfriheten er større enn i Kina ellers.

Cambridge og Apple

Kina har i sommer vært i søkelyset i flere saker om ytringsfrihet. Det vakte for eksempel oppsikt da forlaget Cambridge University Press slettet 300 politisk følsomme artikler fra tidsskriftet China Quarterly slik at det ikke var mulig å få tilgang til dem fra Kina. Forlaget gikk senere tilbake på den omstridte avgjørelsen.

Også Apple måtte nylig gå med på å trekke såkalte VPN-apper fra det kinesiske markedet. Med disse kan Iphone-brukere komme seg forbi det som kalles «den store kinesiske brannmur» og som stenger adgangen til det usensurerte internettet. Bare VPN-apper som er godkjent og registrert av myndighetene, kan selges i telefonens App Store.

Kina skjerper også kontrollen i kommentarfelt og reduserer mulighetene for å være anonym på nett.