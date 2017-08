Det spanske kongeparet på sykehusbesøk og kransenedleggelse

Det spanske kongeparet la ned en krans og tente to lys for å minnes ofrene for terrorangrepet i den spanske byen. Også regionpresident Carles Puigdemont og Barcelonas ordfører, Ada Colau, var til stede.

Tidligere på dagen besøkte kongeparet flere av de sårede etter angrepet. På Hospital del Mar i Barcelona snakket de med både pasienter og helsepersonell.

Det spanske hoff / AP / NTB scanpix

Blant pasientene som fikk kongelig besøk, var en far og to av hans barn som ble såret da en varebil torsdag ettermidag dundret inn i folkemengden på den populære avenyen La Rambla i Barcelona.

13 mennesker ble drept og 120 ble såret i terrorangrepet.

Én person ble drept og fem såret i et lignende angrep i havnebyen Cambrils få timer senere.

Det spanske hoff / AP / NTB scanpix

53 personer ligger fortsatt på sykehus etter angrept. Tilstanden er kritisk for tolv av dem, opplyser nødetatene i Catalonia.