Trump i Texas: – Vi ønsker å takle krisen bedre enn noen gang tidligere

Tirsdag kveld norsk tid landet USAs president Donald Trump i byen Corpus Christi i delstaten Texas, 35 mil sørvest for USAs fjerde største by Houston.

Der ble han briefet av delstatens guvernør Greg Abbott om hvordan de håndterer ekstremværet Harvey.

Byen Corpus Christi er i utkanten av området der uværet har herjet de siste dagene. Da Trump landet der tirsdag brukte han caps, og det var sol på himmelen.

Så ekstrem er orkanen Harvey: Meteorologene måtte utvide fargeskalaen på grafikkene til det dobbelte

Over én meter regn

Lenger nordøst i delstaten, i områdene rundt Houston, har fortsatt ikke ekstremværet gitt seg. Det ventes at flomvannet fortsatt vil stige de neste par døgnene. Bare frem til onsdag morgen melder National Weather Service opp til 200 millimeter nedbør enkelte steder.

Det til tross for at regnværet allerede har knust alle rekorder. På stedet det har regnet mest, har det bøttet ned 1250 millimeter siden himmelen åpnet slusene natt til lørdag.

Etter at regnværet er ferdig, vil det bli et massivt oppryddingsarbeid. Skal man tro den amerikanske presidenten vil denne jobben bli et eksempel til etterfølgelse.

– Vi ønsker å takle krisen bedre enn noen gang tidligere, så folk fem-ti år fra nå vil si at dette er måten å gjøre det på, uttalte han i forbindelse med besøket, ifølge NBC News.

– Det er enormt

I Corpus Christi besøkte presidenten blant annet en brannstasjon, sammen med førstedame Melania Trump og stabssjef John Kelly.

– Vi kan ikke si gratulerer. Vi vil ikke gjøre det, vi vil ikke gratulere. Vi vil gratulere hverandre når alt dette er over, sa han til de som var til stede.

Etter møtet på brannstasjonen, klatret han opp på en stige for å snakke til demonstranter og tilhengere som hadde møtt opp, skriver AP.

– Vi elsker dere, dere er spesielle, vi er her for å ta vare på dere, ropte presidenten.

– Det er historisk, det er enormt, men jeg skal si dere, det skjedde i Texas, og Texas kan takle alt, fortsatte han.

Se bildene etter orkanen i Texas: Harveys herjinger er ikke over

Minst ni omkomne

Fordi store områder i millionbyen Houston står under vann, kommer ikke Trump til å dra på besøk dit foreløpig.

Dette begrunnes med at han ikke vil forstyrre redningsarbeidet som pågår. Han vil derimot dra til Austin, som er hovedstaden i Texas. Der vil han besøke delstatens kriseoperasjonssenter hvor han vil bli orientert om situasjonen.

Foreløpig er det få bekreftede dødsfall, men det er ventet at tallene vil stige når vannet senker seg.

Ifølge Reuters er det bekreftet at minst ni er omkommet og at nærmere 30.000 er evakuert. Selv om disse tallene vil stige, er det fortsatt liten sjans for at uværet får de samme konskekvensene som orkanen Katrina, som herjet i 2005. Da ble 1833 personer bekreftet omkommet.

Tirsdag kom også meldingen om at en dike sør for Houston har røket og at to demninger har begynt å flomme over.

– Diket ved Columbia Lakes er brutt sammen. KOM DERE VEKK NÅ, skrev Brazoria fylke på Twitter.

Som følge av dette er det ventet at oversvømmelsene vil bli enda verre.