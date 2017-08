Trump vil «slåss for å vinne» i Afghanistan. Det kan bety press på Norge om å sende soldater.

Dette var hovedpunktene da president Donald Trump i natt la frem sin nye strategi for Afghanistan:

En moderat opptrapping av tilstedeværelsen i Afghanistan.

Et sterkere fokus på bekjempelse av terror: «Vi skal ikke drive med nasjonsbygging, vi skal drepe terrorister».

En utfordring til NATO om å støtte den nye strategien både økonomisk og med menneskelige ressurser.

Et sterkt press på Pakistan og India om å bidra, med trusler om økonomiske konsekvenser dersom de ikke følger opp.

Seier for generalene

Trump sa at han hadde blitt overtalt «mot sine instinkter» til å beholde en militær tilstedeværelse i landet, og indikerte at USA kan komme til å sende flere soldater til Afghanistan.

Talen var en tydelig seier for Trumps «generaler»; hans militære rådgivere og ministre, inkludert hans nasjonale sikkerhetsrådgiver HR McMaster, stabssjef John Kelly og forsvarsminister Jim Mattis.

Presidenten ga ingen konkrete tall eller tidsfrister. Flere amerikanske medier rapporterte imidlertid mandag at Trump-regjeringen vurderer å sende rundt 4000 nye soldater til landet. USA har for øyeblikket rundt 8400 soldater i Afghanistan.

USA vil føre en mer fleksibel strategi basert på forholdene på bakken, i stedet for å følge tidsfrister, sa Trump. Han gjentok at USA ikke lenger vil fortelle fienden hva de kommer til å gjøre.

Magasinet Breitbart kalte talen «skuffende» og en «helomvending» fra Trump. Det styres av Steve Bannon, Trumps sjefstrateg som fikk sparken forrige fredag. Bannon er en innbitt motstander av USAs krigføring i Irak og Afghanistan, og har lenge forsøkt å overtale Trump til å trekke USA ut.

Trump ga Steve Bannon sparken forrige fredag. Da steg jubelen ... og børsene.

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

.@POTUS says U.S. will ask NATO allies "to support our new strategy with additional troop and funding increases in line with our own." pic.twitter.com/fCL5isQNKb — CBS News (@CBSNews) August 22, 2017

Utfordrer NATO

Trump utfordret USAs NATO-allierte til å stille seg bak den nye planen for Afghanistan ved å bidra med mer av både menneskelige og økonomiske ressurser.

– Vi vil be våre NATO-allierte om å støtte vår strategi, med flere soldater og mer midler. Det er vi sikker på at de vil, sa Trump.

For å vinne må fienden møtes med overlegen kraft, sa presidenten, og understreket at den nye strategien vil være mer aggressiv og forebyggende i maktbruken. USA vil ifølge Trump ha en klar definisjon for seier som hviler på fire punkt:

Angripe fiender først.

Knuse IS og Al-Qaida.

Forhindre at Taliban tar over Afghanistan.

Stanse store terrorangrep før de skjer.

«Vi skal drepe terrorister»

Presidenten trakk også frem et av sine viktigste tema fra valgkampen og innsettelsestalen: at USA ikke lenger skal drive med nasjonsbygging, eller diktere hvordan andre land skal leve og organisere seg. Trump har vært sterkt kritisk til USAs innblanding i Irak og Afghanistan.

Presidenten sa at hans instinkt var å trekke seg ut, men innrømmet at en slik avgjørelse «ser annerledes ut» fra skrivebordet i Det hvite hus. Full tilbaketrekning vil gi «forutsigbare og uakseptable konsekvenser» i form av et vakuum som vil fylles av terrorgrupper, sa Trump.

– Vi har ikke råd til å gjenta feile som vi har gjort før, sa Trump, og trakk frem Barack Obamas tilbaketrekning fra Irak i 2011 og den eksplosive fremveksten til IS som et eksempel.

JOSHUA ROBERTS / REUTERS / NTB scanpix

Et viktig punkt i den nye strategien er en tilsynelatende mer aggressiv kamp mot terrororganisasjonene, ikke bare i Afghanistan og Pakistan, men også i Syria og Irak.

– Vi skal ikke drive med nasjonsbygging. Vi skal drepe terrorister, sa Trump i et av talens mest spissformulerte øyeblikk.

Han sa videre at militæret vil få «økte fullmakter til å gå etter terrorister» og at dette ikke skal «detaljstyres» fra Washington. Det kan bety at USA vil gjenoppta en mer aktiv og aggressiv rolle i Afghanistan.

Press på India og Pakistan

En viktig del av Trumps nye strategi er å legge press på stormaktene i regionen, spesielt India og Pakistan, om å bidra mer.

I talen knyttet Trump landenes økonomiske bånd til USA, inkludert økonomisk støtte og handel, til deres innsats mot terror. Det minner om strategien Trump-regjeringen har forsøkt å bruke overfor Kina når det gjelder konflikten med Nord-Korea.

– Pakistan har mye å tape på å fortsette å være en trygg havn for terroristgrupper, sa Trump, og minnet om at også Pakistans eget folk har lidd under terroren.

– Vi har betalt Pakistan milliarder på milliarder av dollar samtidig som de har skjult de selvsamme terrororganisasjonene som vi kjemper mot. Det må endre seg og det må endre seg umiddelbart, sa presidenten.

Trump advarte deretter om at det nå er «på tide for Pakistan å vise at de forplikter seg til sivilisasjon, orden og fred.» Han påpekte også at India «tjener milliarder av dollar på sine handelsforbindelser med USA», og ba om at landet trappet opp sin innsats i Afghanistan.

Utfordringen til de to atommaktene og erkerivalene om å jobbe sammen i en slags koalisjon med USA var en av de mer oppsiktsvekkende punktene i talen.

Forsonende ord etter Charlottesville

I begynnelsen av talen kom Trump med et forsonende budskap til nasjonen, etter en uke som har vært sterkt preget av hans respons til sammenstøtene i Charlottesville.

Soldatene som reiser ut og risikerer livet i andre land fortjener å komme hjem til en nasjon som ikke er i krig med seg selv, sa Trump, med tydelig adresse til den opprivende debatten som har preget USA den siste uken.

– En skade på et medlem av vårt samfunn er en skade på oss alle. Vi lider alle sammen, sa Trump.

STR / REUTERS

Den uendelig krigen

Afghanistan er den lengste krigen USA noen gang har kjempet. I oktober er det seksten år siden president George W. Bush ga ordre om å angripe – en måned etter terrorangrepene 11. september.

President Barack Obama endte krigshandlingene i Afghanistan i 2014, men beholdt en liten styrke i landet. På det meste var det over 100 000 amerikanske soldater i Afghanistan. Over 2400 amerikanske soldater har mistet livet.

– Amerikanere er lei av krig. Det er jeg også, sa presidenten, før han altså måtte fortelle at det ikke er noe ende i sikte.

Svarte amerikanere frykter at Trump nører opp i farlige krefter. For dem er det snakk om liv og død.