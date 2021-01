Justisdepartementet i USA trekker påstand om at Kongress-inntrengere planla å drepe folkevalgte

USAs justisdepartement trekker formelt tilbake en påstand om at kongress-inntrengerne planla å kidnappe og drepe folkevalgte, melder CNN.

Jacob Chansley fotografert under en konfrontasjon med politiet i Kongressen 6. januar. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

NTB

39 minutter siden

Den føderale aktoren i Arizona har bedt dommeren ta bort en setning i siktelsen mot Jacob Chansley om at enkelte av president Donald Trumps støttespillere som trengte seg inn i kongressbygningen, hadde til hensikt å fange og likvidere folkevalgte, melder kanalen.

Nyheten om at USAs justisdepartement mente angripere planla drap på politikere, fikk stor oppmerksomhet i mange medier fredag. inkludert Aftenposten.

Den formelle forespørselen ble lagt fram i et rettsmøte i Arizona noen timer etter at statsadvokat Michael Sherwin i Washington DC, som er ansvarlig for etterforskningen av opptøyene rundt kongressen, sa at de ikke hadde direkte bevis for at inntrengerne hadde planer om bortføring og drap.

Det var kaotiske scener da Trump-støttespillere gikk til angrep på Kongressen 6. januar. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Hele setningen som påtalemyndigheten vil ha bort, er: «Sterke bevis, inkludert Chansleys egne ord og handlinger i kongressbygningen, støtter opp om at hensikten til opprørerne var å ta til fange og likvidere folkevalgte».

Chansley ble arrestert i hjemstaten Arizona etter at han ble fotografert inne i Kongressen i bar overkropp og pelslue med horn, og med et spyd med et amerikansk flagg.

Chansley ble pågrepet fordi det er alvorlig fluktrisiko og fordi han er en fare for samfunnet, heter det i siktelsen.

Enkelte demonstranter ble fotografert med renneløkker ved Kongressbygningen under angreper 6. januar. Flere ropte «heng Mike Pence». Foto: MUKUL RANJAN / Reuters

Mer organisert enn spontant

I rettsdokumentene kommer det fram at granskerne mener angrepet på Kongressen var langt mer organisert enn det deltakerne i opptøyene sier.

Deltakerne hevder at det dreide seg om spontant sinne på grunn av president Donald Trumps valgnederlag. Trump har helt siden valget gjentatt ubegrunnede påstander om at Joe Biden ble valgt ved hjelp av juks.

Chansley, som er en lederfigur blant tilhengere av konspirasjonsteorien QAnon, har ofte vært å se i støttedemonstrasjoner for Trump, og han sier han kom til Washington etter oppfordring fra presidenten.

Etterforskerne sier Chansley la igjen en lapp til visepresident Mike Pence der det sto at «det er kun et tidsspørsmål før rettferdigheten seirer».

Angriperne var få meter fra de folkevalgte

Aftenposten har tidligere omtalt at angripere hadde med seg strips som kan brukes som håndjern. Flere var ikledd tungt, taktisk beskyttelseutstyr som hjelmer og skuddsikre vester.

En av de pågrepne var i besittelse av automatvåpen og hadde sendt tekstmeldinger der det ble diskutert ulike måter å drepe Nancy Pelosi på. Hun er speaker i representantenes hus.

Sikkerhetspersonell trakk våpen mot demonstrantentene under angrepet. En kvinne ble skutt og drept da hun forsøkte å ta seg forbi en barrikadert dør. Foto: J. Scott Applewhite / AP

En av kongressrepresentantene har fortalt Aftenposten at hun trodde angriperne hadde automatvåpen, og at hun fryktet for eget liv.

Angriperne nådde aldri frem til de folkevalgte, men var bare meter unna, viser videomateriale gjengitt av Washington Post.

På nære nippet for Pence

Washington Post skriver at Pence og hans familie ble evakuert ut av senatssalen av Secret Service bare minutter før inntrengere tok seg inn i salen, og ett minutt før en rekke mennesker kom seg inn i hallen rett utenfor mens de ropte at de ville henge Pence som de kalte forræder for å godkjenne valget av Biden.

Hvis de hadde kommet fram bare sekunder før, ville de ha sett Secret Service-agentene som løp med Pence og hans kone og datter inn i et låsbart kontor.

USAs visepresident Mike Pence måtte evakuere fra Kongressen da angrepet skjedde. Foto: POOL / Reuters

Washington Post skriver at det må granskes hvorfor Secret Service ikke evakuerte Pence før 14 minutter etter de første meldingene om at mobben hadde kommet seg inn i bygningen.

Militærpersonell og politifolk

Minst 22 nåværende og tidligere militære og politifolk ble observert i eller rundt Kongressen under stormingen i forrige uke. En av dem er pågrepet. I tillegg er over ti soldater og politibetjenter under etterforskning, viser en gjennomgang nyhetsbyrået AP har gjort.

I flere tilfeller så det ut til at de som stormet Kongressen, brukte samme taktikk og samme type skuddsikre vester og teknologi som politiet gjør.

Dette stillbildet fra en video viser personer i tungt taktisk utstyr som tar seg oppover mot kongressbygningen under stormingen. Foto: Robyn Stevens Brody / Robyn Stevens Brody

Amerikanske ekstremismeeksperter har i årevis bekymret seg for at høyreradikale militsgrupper radikaliserer og rekrutterer personer med bakgrunn fra politiet eller militæret.

– IS og al-Qaida ville siklet over noen med treningen og erfaringen til en amerikansk soldat. Disse folkene har evner som langt overgår det utenlandske terrorgrupper kan gjøre, sier Michael German, som er tidligere FBI-agent og stipendiat ved Brennan Center for Justice ved New York University.

Høyreradikale i militæret

En Pentagon-tjenesteperson sa torsdag til AFP at forsvarsdepartementet har observert en økning i høyreradikal aktivitet i militæret det siste året, noe som også gjenspeiles i resten av samfunnet.

– Vi vet at noen grupper aktivt forsøker å rekruttere militærpersonell til sin sak, eller oppmuntrer medlemmene til å verve seg til militæret med formål å tilegne seg forsvarets ferdigheter og erfaringer, sa han.

Flere enn 100 pågripelser

FBI har pågrepet flere enn 100 personer i forbindelse med stormingen av Kongressen, og de leter fortsatt etter personer som kan utgjøre en sikkerhetstrussel mot Bidens innsettelsesseremoni 20. januar.

FBI-sjef Christopher Wray sier flere enn 200 mistenkte er identifisert i forbindelse med opptøyene.

Blant dem som er siktet, er en mann som veivet med sørstatsflagget inne i Kongressen, en mann som brukte en genser med påskriften «Camp Auschwitz» og en amerikansk svømmer som har vunnet OL-gull.