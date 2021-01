Blodige skildringer fra Ugandas spente valgkamp

Opposisjonen i Uganda forteller om vold og overgrep i valgkampen der president Yoweri Museveni søker en sjette periode. Torsdag åpner valglokalene.

NTB

Én time siden

Fra venstre til høyre: Opposisjonslederne Mugisha Muntu, Patrick Amuriat og Bobi Wine deltok tirsdag på en pressekonferanse før torsdagens presidentvalg i Uganda. Opposisjonen håper valget vil bety slutten for regimet til Yoweri Museveni, som har ledet landet siden 1986. Foto: Nicholas Bamulanzeki, AP/NTB

– Terroriseringen er uakseptabel, sier opposisjonslederen Kizza Besigye, som har stilt som Musevenis motkandidat ved fire tidligere presidentvalg.

– Volden og terroriseringen ser ut til å øke ved hvert forestående valg. I denne valgkampen har vi vært vitne til ubeskrivelig vold. Det blir verre og verre hver dag, sier han til nyhetsbyrået AP.

Musevenis fremste rival i årets valg, den populære sangeren og politikeren kjent som Bobi Wine, opplyser at sikkerhetsstyrker tirsdag morgen raidet hjemmet hans. De arresterte en sikkerhetsvakt og skal ha banket opp to gartnere.

Hverken hæren eller politiet har kommentert anklagene.

38-årige Bobi Wine regnes som hovedutfordreren til den 76 år gamle presidenten Yoweri Museveni. Hjemmet til Wine ble raidet av sikkerhetsstyrker tirsdag og i november ble han pågrepet for brudd på koronaregler. Foto: Ronald Kabuubi, AP/NTB

Ber folket passe på stemmene

38-årige Wine, som egentlig heter Kyagulanyi Ssentamu, deltok sammen med andre opposisjonspolitikere tidligere denne uken på et møte med pressen i hovedstaden Kampala.

Stemningen var spent, og Wine oppfordret tilhengerne sine til å ikke la seg skremme av sikkerhetsstyrkene som patruljerer gatene i Kampala.

Sammen med andre opposisjonsledere understreket han også at det er gjennomført flere tiltak for å hindre valgfusk. De ba likevel velgere om å oppholde seg ved valgstasjonene etter å ha avlagt stemmene sine.

– Museveni er kjent for å fuske i valg. Så vær forsiktige og pass på stemmene deres, sa Wine på møtet.

– Bli igjen og pass på stemmene etter at dere har stemt, og bruk telefonene deres til å dokumentere prosessen, sa han.

Landets valgkommisjon har beordret folk om å vende hjem etter å ha stemt, og oppfordringen fra opposisjonen kan dermed føre til konfrontasjoner.

Ugandas president Yoweri Museveni har regjert i Uganda siden 1986. Han har endret grunnloven for å kunne stille som kandidat til en sjette presidentperiode. Foto: Ben Curtis, AP/NTB

Sosiale medier stengt

Etter at Facebook stengte flere kontoer knyttet til myndighetene, har Uganda svart med å stenge sosiale medier i landet. Tirsdag var Facebook, Whatsapp og Twitter nede.

Museveni sier at stengingen er gjengjeldelse for at Facebook stengte flere brukere dagen i forveien.

– Jeg er veldig lei for dette, men vi kan ikke tolerere denne arrogansen der noen forteller oss hvem som er bra og hvem som ikke er det, sa han i en TV-sendt tale.

Facebook opplyste mandag at de stengte kontoer knyttet til representanter fra informasjonsdepartementet. Selskapet mente representantene blant annet hadde laget falske profiler for å få dem til å fremstå mer populære.

Onsdag har også innbyggere over store deler av Uganda mistet nettilgangen. Nyhetsbyrået AP skriver at det trolig er myndighetene som har kuttet tilgangen til internett.

– Uganda er midt i en landsomfattende internett-blackout, melder organisasjonen Netblocks.

Nettilgangen skal ha falt til 33 prosent av det normale nivået i landet.

Dødelige sammenstøt

Wine advarer om at forsøk på valgfusk kan få blodige utfall.

– Folket i Uganda vil ikke akseptere ulovligheter, sier han.

Uganda har ennå ikke hatt en fredelig demokratisk maktovertagelse siden frigjøringen fra det britiske koloniveldet i 1962.

Siden 1986 har landet vært ledet av Museveni, som har endret landets grunnlov for å kunne stille til valg enda en gang.

Opptakten til valget, der folket også skal stemme over ny nasjonalforsamling, har vært preget av opptøyer og voldelige konfrontasjoner med sikkerhetsstyrker og demonstranter.

I november ble minst 54 personer drept i hovedstaden Kampala og andre deler av landet. Sikkerhetsstyrker slo ned på protester som brøt ut etter at Wine ble pågrepet, angivelig for brudd på koronatiltak.

Internasjonal kritikk

Wine har i ettertid bedt Den internasjonale straffedomstolen (ICC) etterforske sikkerhetsstyrkene for drap og tortur av sivile demonstranter.

Musevenis regjering har også måttet tåle hard kritikk fra FNs menneskerettskontor. Kontoret mener at koronapandemien er blitt brukt som påskudd til å forby valgmøter flere steder i landet.

– Covid-19-restriksjonene er blitt praktisert strengere for å innskrenke opposisjonens valgkampaktiviteter på en diskriminerende måte. Det sa talsperson Ravina Shamdasani på en pressekonferanse i Genève fredag 8. januar.