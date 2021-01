«En sinnssykt stor dag for demokratene». Dette blir konsekvensene av valgseieren i Georgia.

Demokratene styrer mot dobbeltseier i det som inntil nylig ble sett på som en republikansk bastion. Det kan forverre borgerkrigen i Donald Trumps parti.

Nå nettopp

Hør i Aftenpostens podkastspiller i toppen av artikkelen. Hvis du har Iphone, kan du også høre i «Lytt»-seksjonen i Aftenposten-appen.

Flere episoder ligger nederst i denne saken.

Demokratene ser ut til å sikre seg kontrollen i Senatet etter en opptur i tirsdagens dobbeltvalg i Georgia.

I denne ukens Aftenpodden USA snakker USA-korrespondent Øystein K. Langberg og kommentator Christina Pletten konsekvensene av valgresultatet.

– Dette er en sinnssykt stor dag for demokratene. På mange måter er det noe jordskjelvaktig over det vi har sett, sier Pletten.

De to tror Trump-kritiske røster i det republikanske vil bli tydeligere fremover.

– Dette er også et stort tilbakeslag for Donald Trump. Det er en tydelig melding fra velgerne om at de ikke liker det han har holdt på med i det siste, sier Pletten.

Nye episoder hver uke

Du må være abonnent på Aftenposten for å kunne høre Aftenpoddens USA-podkast, og den tilbys nå kun på Aftenpostens nye podkastplattform.

Den ukentlige podkasten Aftenpodden, som gir analyser og nyheter fra norsk politikk og debatt hver torsdag, vil fremdeles ligge åpent for alle brukere på alle podkastplattformer.

Her er tidligere episoder: