Kongressmedlemmer vil at FBI skal etterforske Trump etter lekket telefonsamtale

To demokrater i Representantenes hus ba mandag FBI om å etterforske president Donald Trump etter at han er anklaget for å forsøke å omgjøre valgresultatet.

Donald Trump er inne i sine to siste uker av presidentperioden i USA Foto: Evan Vucci / AP

NTB

Nå nettopp

Trump ringte Brad Raffensperger, som har det øverste ansvaret for gjennomføringen av valg i delstaten Georgia. Trump ba ham «finne 11.780 stemmer» som kan endre valgresultatet der.

Washington Post publiserte i helgen opptak av samtalen først.

Tidligere aktorer

I et brev til FBI-direktør Christopher Wray skriver Ted Lieu, representant fra California, og Kathleen Rice fra New York, at bevisene for valgfusk fra Trump nå er «ute i klart dagslys». De ber ham om starte en etterforskning av presidenten umiddelbart.

«Som medlemmer av Kongressen og tidligere aktorer tror vi at Donald Trump deltok i oppfordring til, eller konspirasjon til å begå, en rekke valgforbrytelser», skriver Lieu og Rice.

Den demokratiske senatoren Dick Durbin har også tatt til orde for at det igangsettes etterforskning av presidenten.

President Donald Trump Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Avvist av Raffensperger

Gjentatte ganger i samtalen med Raffensperger hevdet Trump at han umulig kan ha tapt i Georgia i presidentvalget i november. Han ba Raffensperger bekrefte påstander om at tusenvis av stemmesedler er blitt ulovlig destruert – noe det ikke finnes bevis for.

«Hør her. Alt jeg vil er dette: Jeg vil bare finne 11.780 stemmer», sa Trump.

Raffensperger, som i likhet med Trump er republikaner, forklarte at stemmene i Georgia er blitt talt tre ganger og at det offisielle resultatet er korrekt. Resultatet viser at Joe Biden vant i Georgia med 11.779 stemmers margin.

Også flere andre personer deltok i telefonsamtalen.

Biden innsettes 20. januar

I de to månedene siden presidentvalget har Trump nektet å vedgå at han tapte for den påtroppende demokratiske presidenten Joe Biden.

I stedet har Trump og hans allierte levert inn flere titalls søksmål med anklager om valgfusk for å forsøke å endre valgresultatet. Nesten alle søksmålene er blitt avvist grunnet fravær av bevis.

Kongressen skal møtes onsdag for å sertifisere Bidens seier før innsettelsen 20. januar.