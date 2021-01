Astra Zenecas vaksine godkjent av EUs legemiddeltilsyn

EUs legemiddeltilsyn har godkjent covid-19-vaksinen fra Astra Zeneca. Før den kan tas i bruk, må EU-kommisjonen gi formelt klarsignal.

Fredag ble Astra Zenecas vaksine godkjent av EU. Vaksinen er allerede tatt i bruk i flere land, blant annet i Brasil, der dette bildet viser en helsearbeider som forbereder seg til å sette en dose. Foto: Silvia Izquierdo / AP / NTB

NTB-AP-AFP

29. jan. 2021 16:16 Sist oppdatert 6 minutter siden

Som ventet ga EMA tommelen opp da de møttes fredag for å vurdere den tredje vaksinen som godkjennes for bruk i EU og Norge. Den er godkjent for alle over 18 år, og det er ikke gjort noe unntak for de aller eldste, slik det var snakk om i forkant.

Det er foreløpig stor usikkerhet rundt utrullingen av den nye vaksinen. I forkant av godkjenningen har EU og Astra Zeneca havnet i en åpen og til dels bitter krangel om leveransene. Forrige uke varslet farmasigiganten at den bare kunne levere 31 millioner doser i første kvartal, ikke de 80 millioner dosene EU var forespeilet.

Noen timer før godkjenningen kom det meldinger om at Astra Zeneca kunne skaffe til veie ytterligere åtte millioner doser.

– Bindende

Astra Zeneca og EU er uenige om graden av forpliktelse i avtalen som skal gi unionen opptil 400 millioner doser. Mens Astra Zeneca sier avtalen bare forplikter dem til å gjøre sitt beste, står EU og kommisjonsleder Ursula von der Leyen fast på at avtalen er krystallklar og bindende.

Fredag ble de to partene enige om å offentliggjøre en sladdet versjon av kontrakten som ble inngått i august.

Selskapet har også vist til produksjonsproblemer ved sitt anlegg i Belgia. Det fikk EU til å be belgiske myndigheter inspisere fabrikken, noe som ble gjort torsdag.

Krisemøte

EU er også opprørt over at farmasigiganten samtidig leverer som normalt til Storbritannia, der to av selskapets fire europeiske fabrikker ligger. Det er ingen punkter i avtalen som sier noe om at EUs vaksiner kun skal komme fra fabrikker som ligger i unionen, sier EU. Brussel mener også at de ikke skal havne bak britene i køen, selv om de signerte sin avtale med Astra Zeneca flere måneder før EU.

– Det var ingen klausul om at Storbritannia eller noe annet land skulle ha forrang. Kontrakten sier bare hvor mye som skulle leveres i hvert kvartal, sa helsekommissær Stella Kyriakides før et krisemøte med Astra Zeneca onsdag.

Til helgen løfter EU vaksinene opp på øverste nivå i kommisjonen. Ifølge Politico skal von der Leyen søndag i videomøte med toppsjefene i alle vaksineleverandørene, inkludert Astra Zenecas Pascal Soriot.