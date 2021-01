Joe Bidens sykkeltrening kan være en sikkerhetsrisiko

Joe Biden (78) begynner hver dag med en treningstur på sykkel. Nå bekymrer Secret Service seg. Selv om det er en ergometersykkel, kan det true presidentens sikkerhet.

Joe Biden på en analog sykkeltur hjemme i Delaware. Foto: KEVIN LAMARQUE, Reuters/NTB

50 minutter siden

Den nyinnsatte presidenten holder seg i form på en Peloton-sykkel. Det er en ergometersykkel med internettforbindelse. Man kan sitte hjemme i kjelleren og sykle med venner jorden rundt.

Sykkelen er utstyrt med både kamera og mikrofon.

Ifølge The New York Times er de som passer på presidenten bekymret. De vil ikke at kinesere eller russere skal få vite hva presidenten gjør, og hva han snakker om på sykkelen.

Dersom spionene skulle lykkes i å hacke sykkelen, kan de kanskje også få lytte til at presidenten og førstedamen Jill Biden krangler. Flere aviser melder at de ofte er uenige om hvem som skal få bruke sykkelen først.

Bladet Popular Mechanics snakket med Max Kilger som er ekspert på nettsikkerhet og jobber på University of Texas.

– Om du virkelig vil at den Peloton-sykkelen skal være sikker, så drar du av kameraet, du drar av mikrofonen og du drar ut nettforbindelsen. Da sitter du egentlig bare igjen med en kjedelig ergometersykkel, sier han.

Kilger regner med at Secret Service må finne på noe smart for å gjøre sykkelen trygg. Ifølge bladet skriver Peloton på sin egen nettside at de aldri kan gi en 100 prosents garanti for at sykkelen er helt trygg.

Peloton er av de dyreste og best utstyrte ergometersyklene. Foto: MARK LENNIHAN, AP/NTB

Michelle Obama ville ikke bekrefte

Da Barack Obama bodde i Det hvite hus gikk det rykter om at Michelle Obama hadde en Peloton. Den skulle være uten mikrofon og kamera, skrev The Verge. Men hverken Peloton eller Det hvite hus ville kommentere ryktene.

Hun deltok også i andre sykkelaktiviteter, som «soul cycling». Det er også en aktivitet på innendørssykkel, gjerne med levende lys og hyggelig stemning. Men med beinhard trening.

George W. Bush på sykkeltur med Lance Armstrong. Foto: WHITE HOUSE

Farlig utendørs også

President George W. Bush fikk råd fra legen sin om at han burde begynne å sykle i terrenget. Det var bra for kroppsvekt og kondisjon, men bød på andre utfordringer.

I mai 2004 falt han på sykkeltur rundt ranchen sin i Texas. Han skrapet seg opp i ansiktet.

Året etter var han på toppmøte i G8-gruppen. Da han syklet fra hotellet i Skottland kræsjet han inn i en av politimennene som passet på ham.