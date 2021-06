Nytt utspill fra Vänsterpartiet for å unngå nyvalg i Sverige

Vänsterpartiet vi legge til side krav om store skatteøkninger for å få til et budsjettsamarbeid med Centern og dermed unngå nyvalg i Sverige.

Regjeringskrisen i Sverige begynte da partiet Vänsterpartiet, ved leder Nooshi Dadgostar (bildet), satte ned foten for en utredning som kom i år. Den innebærer et forslag om fri fastsettelse av utleiepriser på leieboliger. Foto: Nils Petter Nilsson, TT NYHETSBYRÅN / NTB

Men Centern er skeptisk, og partiets nestleder Anders W. Jonsson sier at det rimeligste er en regjering i sentrum som hverken samarbeider med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, ifølge Aftonbladet.

Vänsterpartiets finanspolitiske talsperson Ulla Andersson lover at partiet skal være konstruktivt, og sier at alle må legge gamle kjepphester til side.

For at Stefan Löfven skal fortsette som statsminister, er det viktig at hans rødgrønne regjering får gjennom sitt budsjett til høsten.

Men etter at Liberalerna trakk seg som støtteparti, holder det ikke lenger med bare Löfvens Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Centern for å være sikker på at budsjettet blir vedtatt.

Avhengig av Vänsterpartiet

Med Vänsterpartiets støtte skulle budsjettet være garantert, men Centern har hittil ikke villet samarbeide med Vänsterpartiet om statsbudsjett.

Det er bakgrunnen for tilbudet fra Andersson til Centern om å legge til side budsjettkrav som Centern ikke kan akseptere.

– Det får vi gjøre, og så får vi komme tilbake til slike krav etter et ordinært valg, sier Andersson.

Centern-leder Annie Lööf la i forrige uke til side kravet om liberalisering av husleie på nye boliger som utløste regjeringskrisen da Vänsterpartiet la frem et mistillitsforslag mot regjeringen. Til gjengjeld vil hun ha lavere skatt på sparing og lavere inntektsskatt.

Nyvalg eller avgang

Löfven må senest mandag bestemme seg for om han vil utlyse nyvalg eller gå av.

Om han utlyser nyvalg, må det holdes innen tre måneder, og Löfven kan bli sittende til valget.

Men går han av, vil riksdagens talmann Norlén innlede prosessen med å finne en ny statsminister ved å ha samtaler med alle partilederne.

Kristersson lokker

Det kan fort bli Löfven igjen, eller det kan bli Moderaternas Ulf Kristersson. Uansett må kandidaten ikke få 175 eller flere stemmer mot seg i riksdagen.

Kristersson forsøker nå å lokke Centern til å være med på en borgerlig regjering sammen med Liberalerna og Kristdemokraterna.

Men en slik regjering må ha støtte fra Sverigedemokraterna, og Centern vil ikke samarbeide med en regjering som gir dem innflytelse.

For to år siden tok prosessen nesten fire måneder før Löfven fikk i stand en regjering med Miljöpartiet med støtte fra Centern og Liberalerna, og stilltiende støtte fra Vänsterpartiet.