Han satt i ledelsen for en av Tysklands største IT-bedrifter og fikk hjelp av Angela Merkel. Nå er han ettersøkt over hele verden.

Kreditorene sitter igjen med et tap på 32 milliarder kroner. Nå må forbundskansler Angela Merkel forklare hvordan hun kunne gå god for skandaleselskapet Wirecard.

Wirecard var en av Tysklands få IT-suksesser, før det gikk helt galt. Foto: Wolfgang Rattay, Reuters/NTB

21. apr. 2021 15:35 Sist oppdatert nå nettopp

Journalist Dan McCrum lurte på hva som traff ham. I januar 2019 kjentes det som om han ble angrepet fra alle kanter.

På sosiale medier var det tydelig at trollfabrikker produserte hatmeldinger mot ham. En av Tysklands fremste finansanalytikere skrev til kundene sine at artiklene hans i The Financial Times var ondsinnede løgner. Han ble anklaget for grove lovbrudd og innsidehandel.

Da hadde McCrum allerede skrevet flere artikler om den tyske IT-kjempen Wirecard. Han hevdet at det var en kjempe på leirføtter. Som eneste avis mente The Financial Times at Wirecard blåste opp regnskapene sine og bløffet aksjemarkedet.

I ettertid har journalisten forstått hvor omfattende aksjonen mot ham var.