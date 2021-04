Aftenpodden USA: Floyd-dommen har falt. - En ganske soleklar sak

Kommentator Christina Pletten og USA-korrespondent Øystein K. Langberg snakker om den harde dommen mot ekspolitimann Derek Chauvin.

Feiringen i gatene i Minneapolis pågikk i mange timer etter at dommen var blitt kunngjort. Foto: Øystein K. Langberg

– Dette var en ganske soleklar sak med en enstemmig jury. Det endte så bra som man kunne håpe på, sier Pletten i en ekstrautgave av podkasten Aftenpodden USA.

Chauvin ble dømt på alle de tre punktene han var tiltalt for. Det mest alvolige av dem, forsettlig drap, kan gi fengsel i opptil 40 år, men i praksis vil dommen trolig ende et sted mellom 10 og 15 år.

Pletten og Langberg peker på at aktoratet hadde sterke kort på hånden og at forsvarerne slet med å nå gjennom med sine argumenter om at dødsfallet kunne skyldes Floyds underliggende sykdommer og omfattende rusmisbruk.

Hør podcasten her:

«Mannen som endret verden»

– Det lå litt i kortene at Chauvin ville bli dømt, i alle fall for uaktsomt drap, men likevel var det en nerve der fordi man vet at politifolk har hatt en tendens til å bli frifunnet, sier Langberg.

Da dommen ble kunngjort, oppsto det elleville jubelscener i sentrum av Minneapolis.

Aktivistene i byen har gitt George Floyd kallenavnet «mannen som endret verden». Det er ikke tatt ut av det blå.

Pletten og Langberg peker på at drapet på Floyd førte med seg en bølge av endringer, både i USA og i resten av verden, gjennom sommeren og høsten i fjor. Statuer er blitt revet, filmer fjernet og merkenavn endret.

Samtidig er mange også skuffet over at det ikke har skjedd mer, særlig når det gjelder politireform.

