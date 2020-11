Verden Pandemihåndteringen i Sør-Korea er en solskinnshistorie. Hva har de fått til som Europa ikke klarer?

Myndighetene i store Sør-Korea varsler krise og innfører strengere koronatiltak. Antallet smittede i landet med 50 millioner innbyggere? På nivå med Norge.

Fredag 13. november nådde Sør-Korea det største smittehoppet på 10 uker. 191 nye mennesker var registrert smittet det siste døgnet. Myndighetene kastet seg rundt og innførte bøter på 100.000 won (rundt 800 norske kroner) for ikke å bruke munnbind på offentlig transport og en rekke offentlige steder.

Den siste uken har tallet på antallet smittede pr. dag bikket 300. Sør-Koreas statsminister omtalte tirsdag situasjonen som en krise og varslet nye og strengere tiltak.

Nå må steder med høy smitterisiko ha strengere regler for avstand, og det blir forbud mot arrangementer med over 100 mennesker. På konsert får publikum hverken synge eller spise, ifølge The Guardian.

Sør-Korea har nå drøyt 29.000 smittetilfeller totalt. Norge har over 30.000. Hvordan har det seg at et land med over 50 millioner innbyggere og en av verdens tetteste befolkninger, har færre smittetilfeller enn Norge?