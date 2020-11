FN ber om humanitær tilgang i Etiopia

FN ber Etiopia åpne opp for humanitær tilgang i Tigray-regionen, og ber landet la sivile forlate konfliktområdene.

NTB-AFP

Nå nettopp

FN-talsmann Stephane Dujarric sa torsdag at FNs humanitære koordinator Catherine Sozi diskuterer «umiddelbar og uhindret humanitær tilgang» med den etiopiske regjeringen.

– Vi ber også om trygg reisevei for sivile som søker trygghet og assistanse, og om en garanti for sikkerheten til alle hjelpearbeidere, sa han.

Mer enn 11.000 mennesker har flyktet over grensa til nabolandet Sudan siden statsminister Abiy Ahmeds regjering forrige uke innledet en offensiv mot Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF), som styrer Tigray-regionen.

Regionen har lenge vært på kollisjonskurs med regjeringen i Addis Abeba og statsminister Abiy, som i fjor ble tildelt Nobels fredspris.

Tjenestepersoner sier hundrevis er drept, og analytikere advarer om at konflikten kan føre til en langvarig og blodig borgerkrig i Afrikas nest mest folkerike land.

FN anslår at mer enn to millioner mennesker har behov for humanitær hjelp i Tigray.