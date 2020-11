Slik vil Joe Biden ta tilbake ledelsen i verden

Joe Biden vil ta ledelsen ikke bare i USA, men i hele verden. Det vil trolig være en fordel for Norge.

Daværende visepresident Joe Biden besøkte amerikanske soldater i Bagdad i Irak i 2011. Biden vil få bruk for all erfaringen han fikk med utenrikspolitikk som visepresident. Saad Shalash/Reuters/NTB

8. nov. 2020 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

Før han ble valgt til president, sa Joe Biden at USA igjen skal innta en ledende rolle i verden. Donald Trumps styre har vært så ødeleggende for USAs troverdighet at oppgaven vil bli enorm, skrev Biden selv i mars i år.

Avtroppende president Donald Trump sto for en USA først-linje. Han kunne styre etter magefølelsen, viste varme følelser for autoritære ledere og kranglet med USAs tradisjonelle partnere. Joe Biden vil i det minste i stil gjøre alt motsatt av det Trump har gjort. Målet er å gjenoppbygge den posisjonen USA har hatt i verden og reparere det Trump har ødelagt.