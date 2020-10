Dronning Silvias bror er død

Broren til Sveriges dronning Silvia, Walther Sommerlath, er død. Han døde forrige uke etter en lengre sykdomsperiode.

Dronning Silvia fotografert i anledning sin 75-årsdag. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB

NTB-TT

7 minutter siden

Det bekrefter det svenske hoffet.

– Jeg og min familie kjenner stor sorg og savn etter min bror Walther, sier dronningen i en uttalelse på slottets hjemmeside.

Sommerlath ble 86 år gammel. Han flyttet tidligere i år inn på Drottningholm, den private residensen til kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Ifølge Expressen flyttet han dit for å være nær sin søster.

Dronningens bror har tidligere bodd i Paris og nå sist i Italia.

Han ble født i Brasil i 1934 og var en av tre søsken. Dronning Silvia er den eneste gjenlevende i søskenflokken, etter at hennes eldste bror Ralph de Toledo Sommerlath døde i 2006.

Sommerlath-familien er naturlig nok svært kjent i Sverige. Familien har levd med anklager om at de var nazister før og under krigen ettersom dronningens far var medlem av det tyske nazistpartiet.

Men Expressen har tidligere avslørt at han hadde en helt annen rolle, og faktisk deltok i å smugle motstandsfolk og jøder ut av Tyskland og til Sverige.