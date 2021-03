De tilbød hjelp da naboene tok til våpnene. Likevel kan landet bli en av krigens tapere.

Georgia klatret oppover på den demokratiske stigen i årevis. Nå setter Stalins spøkelse spørsmålstegn ved landets fremtid. Og på hjemmebane ligger det an til politisk geriljakrig.

Georgiere demonstrerer mot fengslingen av opposisjonsleder Nika Melia. Opptøyene står i fare for å sverte landets demokratiske fremgang. Foto: Irakli Gedenidze, Reuters / NTB

Gina Grieg Riisnæs

17 minutter siden

Det ulmer i Georgia. Ikke i den velkjente amerikanske sørstaten, men i det lille landet i krigsherjede Kaukasus.

Til tross for at landet er hjem til en befolkning på kun fire millioner spiller landet en strategisk viktig rolle. Tradisjonelt har Georgia vært et knutepunkt mellom Vesten og Østen.