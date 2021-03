Ever Given er dratt av grunnen. Nå er Suezkanalen åpnet for trafikk igjen.

Containerskipet Ever Given ble mandag ettermiddag dratt av grunnen etter å ha sperret Suezkanalen i nesten én uke. Ved 20-tiden var trafikken i kanalen var i gang igjen.

Med baugen den rette veien gikk kjempeskipet Even Given mandag ettermiddag nordover i Suezkanalen. Foto: SUEZ CANAL AUTHORITY

29. mars 2021 07:14 Sist oppdatert nå nettopp

Da kunne man på nettstedene som følger skipstrafikken, slik som Marinetraffic.com, se at flere skip gikk inn i kanalen fra nord. Et av dem er Even Givens søsterskip Even Globe. Trafikken i motsatt retning var ennå ikke i gang.

Nyhetsbyrået AP meldte om den vellykkede operasjonen med Ever Given klokken 15.20. Bilder fra Vesselfinder viste at skipet da var i bevegelse i kanalen. Da hadde det tidligere kommet meldinger fra Reuters om at vind hadde skapt trøbbel i arbeidet med å løsne containerskipet.

Ved 17-tiden gikk det for egen maskin i litt over syv knops fart nordover, kom inn i Bittersjøene og økte farten til over ti knop. Et par timer senere slakket hun farten og ser nå ut til å ligge for anker.

I Bittersjøene er det god plass sammenlignet med kanalen. Der vil skipet gjennomgå teknisk inspeksjon, sier kanalmyndighetene.

Ved 17.30-tiden nådde Even Given Bittersjøene og økte etter hvert farten til over ti knop. Foto: Skjermdump/MarineTraffic.com

Ever Given har stått på grunn i Suezkanalen siden 23. mars, noe førte til full stans i skipstrafikken gjennom kanalen.

Arbeidet skulle med å få løs skipet ble gjenopptatt rundt klokken 11.30, da vannstanden i kanalen var ekstra høy.

Da trafikken kom i gang igjen, ventet over 400 handelsskip av forskjellige typer nord eller sør for kanalen, samt i Bittersjøene, melder nyhetsbyrået Reuters. Det kan ta flere dager å bli kvitt køen, tror Rederiforbundet.

– Det er nå 30 skip med norske eierinteresser sør eller nord for kanalen, sier adm. direktør Harald Solberg i Rederiforbundet til E24.

Etter å ha trukket det fullastede 220.000 tonn store fartøyet over kanalbanken, trakk bergingsteamet det mot et mer romslig område halvveis mellom den nordlige og sørlige enden av kanalen.

Der vil skipet nå gjennomgå teknisk inspeksjon, sier kanalmyndighetene. Trafikken i kanalen er nå på vei til å gjenåpne, ifølge egyptiske myndigheter.

Over 360 skip som frakter alt fra olje til kveg, venter på å passere.

Har kostet inntil 90 milliarder kroner pr. dag

Data fra skipets AIS-system, som sender informasjon om posisjon og fart, viser at skipet klokken 15.38 er på vei nordover i kanalen med en fart på 2,7 knop. Det er ventet at skipet vil ankomme Rotterdam 31. mars.

AIS-data viser at skipet er fri fra grunnen og i bevegelse nordover i kanalen. Foto: Vesselfinder

Ever Given er et av verdens største containerskip. Det er 400 meter langt, og størrelsen kan sammenlignes med en skyskraper som er lagt på siden.

Når Suezkanalen er åpen for trafikk, passerer det i gjennomsnitt rundt 50 skip pr. dag. Varene de frakter med seg, utgjør over 10 prosent av verdenshandelen. Særlig for olje på vei fra Midtøsten er kanalen viktig.

Det tyske forsikringsselskapet Allianz har anslått at kostnadene ved blokkeringen av kanalen ligger mellom 50 og 90 milliarder kroner pr. dag.

For å unngå venting ved kanalen har en del handelsskip i stedet begynt på den lange omveien rundt Afrika.

Har fjernet 27.000 kubikkmeter sand

Nyheten om at deler av skipet er dratt av grunn, kom mens ti kraftige slepebåter jobbet med å få skipet i bevegelse. Mudringsfartøyer skal i løpet av natten ha fjernet 27.000 kubikkmeter sand og gjørme rundt skroget.

Bergingsmannskapene har søndag kveld og natt til mandag hatt en gyllen mulighet siden det har vært fullmåne og springflo.

Den ekstra høye vannstanden har gjort det lettere å trekke Ever Given av grunn.