Kanalmyndigheten: Ever Given står omtrent i riktig retning

Konteinerskipet Ever Given er blitt dreid og står 80 prosent i riktig retning, opplyser den egyptiske Kanalmyndigheten.

Et bilde av Ever Given tatt lørdag kveld. Foto: Mohamed Elshahed / AP / NTB

NTB-AP-DPA

29. mars 2021 07:14 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere mandag morgen meldte shippingserviceselskapet Inchcape Shipping at konteinerskipet var dratt av grunn.

Skipets eier, selskapet Shoei Kisen, opplyste imidlertid at skipet ennå ikke fløt fritt. Samtidig bekreftet selskapet at Ever Given har dreid og står i en annen retning.

En kilde på stedet opplyser til nyhetsbyrået AFP at akterenden på skipet har beveget seg bort fra kanalens vestre bredd. Nettstedene Vesselfinder og Myshiptracking viser også dette.

Det 400 meter lange konteinerskipet er ett av verdens største og har i nesten en uke stått på tvers i Suezkanalen og sperret en av de viktigste rutene for verdens skipsfart. Over 300 skip som frakter alt fra olje til kveg, venter på å passere.

Lederen for den egyptiske Kanalmyndigheten varsler mandag morgen at kanalen er ventet å gjenåpne for passeringer klokka 11, melder CNBC Arabia via Twitter.

Nyheten om at deler av skipet er dratt av grunna, kom mens ti slepebåter jobbet med å få skipet i bevegelse samtidig som det var fullmåne og springflo.