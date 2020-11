IS tar på seg skylden for angrepene i Kabul

Tilfeldige sivile ble lørdag rammet av over 20 rakettdrevne granater avfyrt mot boligstrøk, regjeringskontorer og flere andre mål i Kabul. Minst åtte sivile er drept og over 30 såret.

En bil som ble ødelagt under angrepene i Kabul lørdag. Åtte personer er foreløpig rapportert drept, men det er ventet at tallet vil øke. Foto: Mariam Zuhaib / AP / NTB

NTB-AFP-DPA

21. nov. 2020 07:14 Sist oppdatert nå nettopp

Meldingen om at IS sto bak, er lagt ut på en av gruppas kontoer på chattekanalen Telegram. I uttalelsen står det at "kalifatets soldater" avfyrte 28 Katjusja-raketter som traff et strengt bevoktet område der både presidentpalasset, vestlige ambassader og hovedkvarteret til det afghanske militæret ligger.

Opplysningene om hvilke mål som ble truffet, er ikke bekreftet av afghanske myndigheter. De har tidligere meldt at det ble skutt granater mot mål i minst seks politidistrikter, og at angrepene blant annet var rettet mot boligområder.

Avfyrt fra små lastebiler

Foreløpig er det meldt om åtte døde og over 30 sårede, men Afghanistans innenriksdepartement varsler at oversikten over antall ofre vil bli oppdatert senere lørdag.

Angrepene fant sted i minst seks ulike politidistrikter, og det ble skutt rundt 23 granater i ulike deler av hovedstaden. I minst to av distriktene ble de avfyrt fra små lastebiler, opplyser departementet.

Blant målene var Sedarat-plassen, der kontoret til visepresident Amrullah Saleh ligger. Eksplosjonene skjedde i tett befolkede områder, også nær den såkalte grønne sonen i sentrum av hovedstaden. En lokal journalist skriver på Twitter at sykehus og boligområder er blant målene som ble truffet.

Taliban nekter for innblanding

Taliban, som sitter i forhandlinger med regjeringen i Doha i Qatar, har tidligere nekter for å være innblandet.

En time etter angrepene skrev visepresident Saleh på Facebook at man under morgenens møter om sikring av Kabul, ikke greide å oppnå de ønskede målsettingene, men hva som ligger i uttalelsen, er uklart.

Videoopptak fra angrepene som rammet boligstrøk, er lagt ut på sosiale medier. Blant bygningene som ble truffet, var også den iranske ambassaden, melder afghanske medier.

Amerikanske soldater drar hjem

Granatangrepene kommer få dager etter at Trump-administrasjonen varslet at ytterligere 2.000 amerikanske soldater skal trekkes ut av landet innen få uker, noe som betyr at det kun vil være 2.500 igjen.

Blant dem som har advart mot tiltaket, er Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. I Kabul har uroen økt for hva som vil skje når afghanske sikkerhetsstyrker i stor grad blir overlatt til seg selv.

Både Taliban og andre opprørsgrupper er aktive i Afghanistan, og langt fra alle opprørere støtter fredssamtalene med regjeringen.

Angrepene finner sted samme dag som USAs utenriksminister Mike Pompeo etter planen skal møte representanter fra Taliban og afghanske myndigheter i Qatar, der den afghanske regjeringen har opplevd at egen forhandlingsposisjon er blitt sterkt svekket som følge av USAs tilbaketrekking.

FN sjokkert

USAs ambassadør Ross Wilson sier i en uttalelse at afghanere ikke burde leve i terror, og at landet hans «kommer til å samarbeide med afghanerne for å hindre slike angrep og for å stille gjerningspersonene til ansvar».

FNs kontor i Afghanistan (UNAMA) skriver på Twitter at de er «dypt sjokkert» over angrepene mot sivile, og legger til at de som er ansvarlige, må stilles til ansvar.

For bare to dager siden besøkte Pakistans statsminister Imran Kahn landet for å forsikre om at Afghanistan kan regne med hjelp fra Islamabad for å redusere volden.

Den afghanske regjeringen har i alle år anklaget Pakistan for å bruke stedfortredende styrker, som Taliban og IS, til å fremme sine egne interesser i nabolandet, en anklage Pakistan avviser.

Mange sivile drept

I løpet av de siste seks månedene har Taliban stått for 53 selvmordsangrep og 1.250 eksplosjoner som har tatt livet av minst 1.210 sivile, hevdet det afghanske innenriksdepartementet tidligere i uken.

Taliban avviser ansvar for flere av angrepene de anklages for. Gruppa har lovet ikke å angripe urbane områder i en avtalen som innebærer at USA trekker seg ut av landet raskere enn først planlagt.

Fredag meldte AFP at fredsforhandlerne i Qatar hadde gjort et gjennombrudd og at detaljene rundt dette vil bli offentliggjort i løpet av de nærmeste dagene.