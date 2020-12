Da Kina straffet Australia, hentet Trine Skei Grande frem akevittflasken

– Vi vet hvordan det er å bli trakassert. Derfor må vi vise solidaritet neste gang vi går på Vinmonopolet, sier den tidligere Venstre-lederen.

Trine Skei Grande (V) er med i ledergruppen i den interparlamentariske alliansen om Kina (IPAC). Nå reagerer gruppen mot hvordan Kina behandler Australia. Foto: Skjermbilde fra Twitter

1. des. 2020

– Etter en hard arbeidsdag er det ingenting som slår et glass pinot fra New Zealand!

Med et glimt i øyet og en vinflaske i hånden er Louisa Wall, som er medlem av det newzealandske parlamentet, den første som tar ordet.

Hun blir raskt fulgt av folkevalgte politikere fra Tyskland, Storbritannia, Italia, USA, Japan, EU-parlamentet, Sverige og Danmark.

Og Norge.

– Hvem trenger vin når du har akevitt? spør Trine Skei Grande mens hun holder opp en flaske norsk brennevin.

Videoen med den tidligere Venstre-lederen og kunnskapsministeren og de andre politikerne har et klart budskap med videoen: Kjøp australsk vin.

Hvorfor? Fordi Australia er under et voldsomt press fra Kina for tiden. Blant annet har kinesiske myndigheter innført en heftig straffetoll – opptil 212 prosent – på australsk vin.

Solidariske med Australia

Derfor har den interparlamentariske gruppen om Kina (IPAC), der Grande og Michael Tetzschner (H) er med i ledergruppen, bestemt seg for å gi sin støtteerklæring til sine australske allierte. Og den støtteerklæringen kom i form av en video som ble publisert på Twitter tirsdag morgen.

– Det var Fredrik Malm i Sverige som kom på ideen og som har skrevet manus. Jeg har en formidabel akevittsamling og var godt fornøyd med å bli tildelt den linjen jeg fikk, sier en lattermild Grande til Aftenposten.

Hun presiserer at den humoristiske videoen er ment å formidle et seriøst budskap.

– Vi ser at Australia er under kraftig press fra Kina. Vi kjenner jo til det i Norge hvordan det er å bli trakassert av et stort land på denne måten, sier Grande.

En mann ser på vin fra Australia under en handelsmesse i Shanghai tidligere i november. Kina har nå innført straffetoll på opptil 212 prosent på australsk vin. Foto: Mark Schiefelbein, AP / NTB

Norge ble straffet i seks år

I 2010 ble Norge hardt straffet av Kina etter at demokratiaktivisten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris. Først i desember 2016, etter at Norge hadde signert en erklæring med et løfte om å ikke gjøre noe som kunne skade forholdet til Kina på nytt, ble Beijing-myndighetene blidgjort.

Det siste året har Australia, Canada og Sverige vært blant dem som har fått merke Kinas vrede. USA og Kina er midt i en pågående og stadig mer omfattende konflikt. Og de kinesiske angrepene mot Australia er blitt mye hardere i det siste.

Tidligere i november serverte Beijing en liste på 14 punkter med kritikk mot australske myndigheter.

– Kina er sinte. Hvis du gjør Kina til din fiende, vil Kina være din fiende, sa en kinesisk tjenestemann til australske medier, ifølge avisen Sydey Morning Herald.

Statsministeren krever en unnskyldning fra Kina

Flere av de 14 punktene er svært vage, der kinesiske myndigheter klager over at de blir dårlig behandlet av Australia.

Mye av raseriet antas å handle om koronapandemien, som først ble oppdaget i den kinesiske byen Wuhan sent i 2019. I vår tok Australia initiativet til en internasjonal granskning av virusets opphav. Det skapte sinte reaksjoner i Beijing.

Denne uken eskalerte situasjonen ytterligere. Mandag publiserte Zhao Lijian, en talsmann for kinesisk UD, et forfalsket bilde på Twitter som slo ned som en bombe i Australia.

Talsmann Zhao Lijian i det kinesiske utenriksdepartementet får sterk kritikk etter en Twitter-melding han la ut på mandag. Foto: Liu Zheng, AP / NTB

Bildet viser en glisende australsk soldat som holder en blodig kniv mot strupen på et afghansk barn. I meldingen henviser Zhao til en fersk australsk rapport som avslører at spesialsoldater hadde drept 39 afghanske fanger og sivile.

Twittermeldingen fikk Australias statsminister Scott Morrison til å kreve en unnskyldning fra Kina. Zhao svarte ved å «feste» tweeten slik at den alltid kommer øverst når noen går inn på Twitter-siden hans.

– Pandemien gjør det lettere å møtes

Det harde kinesiske presset mot Australia vil utvilsomt bli lagt merke til i USA av den påtroppende presidenten, Joe Biden. Han har allerede varslet en hard linje mot Kina. Trolig vil han i langt større grad enn sin forgjenger også satse på samarbeid med likesinnede land.

Det er noe Trine Skei Grande ser frem til.

– Det er helt avgjørende at demokratiske land står sammen i situasjoner som dette. Nå håper vi at vi får et USA som er mer opptatt av å spille på lag. Demokratier må vise kraften som ligger i denne formen for styresett. Det kan vi blant annet gjøre ved å bruke ytringsfriheten vår, sier Venstre-politikeren.

Hun legger til at vin-videoen på mange måter er et utslag av koronapandemien.

– Den er et utslag av at vi er blitt mye mer vant til å møtes på video. Og det i seg selv er bra. Terskelen for å ta et kjapt møte er blitt veldig mye lavere når man kan snakke sammen mens man sitter på toget eller hjemmekontoret. Det gjør det lettere for oss å danne en allianse som dette, sier Grande.

Og da er det også lettere å komme med et felles solidaritetsbudskap:

– Hvis du skal kjøpe vin i desember, bør du ta med et par flasker fra Australia, sier Trine Skei Grande.