Kan man teste et helt land for koronasmitte? Aftenpostens reporter ble med.

DUNAJSKA STREDA (Aftenposten): I løpet av to helger testet Slovakia de fleste innbyggerne for koronasmitte. Nå følger Østerrike etter.

I småbyen Dunajska Streda nær elven Donau ble skolens gymsal omgjort til et effektivt senter for massetesting i helgen. Foto: Ingrid Brekke

I den lille byen Dunajska Streda tjente skolens gymsal som testsenter for koronasmitte. Lørdag ble 1300 innbyggere testet, søndag kom det ikke like mange, forteller politikvinnen ved inngangen.

Inne i gangen passet et par menn i militæruniform på at reglene ble fulgt. Med et smil – det kunne jeg se på øynene over munnbindet – aksepterte de at også jeg, en utlending, ble testet.