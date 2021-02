Svigerfaren døde av covid-19. Veien hjem fra begravelsen endte med politieskorte.

Et par bosatt i Norge forteller om et forvirrende møte med koronapraksisen hos svensk grensepoliti.

Kjersti Fullu og ektemannen Joris Antoine ble nektet innreise til Sverige på vei hjem fra begravelse. I stedet ble de sendt i politieskorte tilbake til Danmark. Foto: Privat

Nå nettopp

Da svigerfaren ble smittet av covid-19, ønsket Kjersti Fullu og ektemannen Joris Antoine å reise til Frankrike for å besøke ham. Det rakk de ikke.

Først måtte de teste seg. Innreiseregler måtte sjekkes. To dager senere, den 7. februar, døde den 84 år gamle mannen.

For å nå begravelsen, var det beste alternativet å kjøre bil gjennom Europa. Paret fant ingen mulige direkte fly, og flere avganger til europeiske byer var kansellert.

Ved Svinesund i Sverige viste de frem svigerfarens dødsattest, ble sluppet gjennom og ønsket en god reise. Det var klart at svigerfarens død var god nok grunn til å krysse grensen.

Søndag var de tilbake ved grensen til Sverige. Nå ved Øresundsforbindelsen mellom København og Malmö. Her var ikke forståelsen like stor.

– Å skulle reise i begravelse var særskilt grunn, men å skulle dra hjem igjen var visst ikke særskilt, forteller Fullu.

Ett døgn og én politieskorte senere kunne paret endelig sette kursen tilbake mot Norge.

Strenge innreiseregler, men med unntak

25. januar innførte Sverige et midlertidig innreiseforbud fra Norge. Forbudet gjelder også flere andre land.

Det finnes imidlertid visse unntak. Personer med tungtveiende familiehensyn er et av dem. Fullu og Antoine tenkte at svigerfarens død var et slikt hensyn.

Ifølge det svenske politiets nettsider regnes begravelse som et tungtveiende familiehensyn. Det var også grensepolitiet ved Svinesund enige i.

Men i Malmö var de av en annen oppfatning. Her mente politiet at ekteparet ikke hadde gyldig grunn til å reise inn i Sverige. De fikk finne seg en annen vei til Norge. Da var klokken halv to på natten.

– Politiet tok passene våre og ble borte med dem i 30 minutter. For å få dem tilbake, måtte vi kjøre i eskorte med politiet tilbake til Danmark. Der foreslo de at vi kunne kjøre til Tyskland og ta båten derfra, sier Fullu.

Hun og Antoine endte med å tilbringe natten i bilen i Danmark. Ett døgn senere fikk de plass på en båt fra byen Hirtshals og til Larvik. Opplevelsen har satt et støkk i begge.

– Det knakk sammen for meg da vi ble møtt på en sånn måte. Jeg skjønner ikke at det kan være mulig å behandle folk slik etter dødsfall i familien. Det føltes nærmest som krigstilstander, sier Fullu.

Øresundbroen knytter sammen Sverige og Danmark. Over broen ble Kjersti Fullu og ektemannen Joris Antoine eskortert tilbake til Danmark av svensk politi. Foto: Johan Nilsson / Scanpix

Kan bare tolke hva som er årsaken

Ewa-Gun Westford i politiregion Syd, som har ansvaret for grenseovergangene i Malmö, sier til Aftenposten at hun ikke kjenner den konkrete saken, men svarer generelt om hva som kan være årsaken til innreisenekten.

Hun mener det skyldes at da ekteparet tok seg til Frankrike via Svinesund var svigerfarens dødsfall vurdert som et tungtveiende familiehensyn. Da ekteparet skulle tilbake til Norge, var ikke dette tilfellet.

– Da skulle de bare hjem, og ikke hadde en trengende familieårsak lenger. Det er slik jeg resonnerer rundt det, sier Westford.

Hun opplyser at svensk grensepoliti tar en konkret beslutning i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen Malmö-politiet tok, kan kanskje virke streng, men ordningen kan endres på kort varsel og må derfor være nøye, sier hun.

Utover dette viser svensk politi til politiets hjemmesider, der de ulike innreisereglene står beskrevet.

Opplevelsen i Malmö var et unntak

Ekteparet understreker at de i Danmark og resten av EU ble møtt med både forståelse og respekt. Opplevelsen i Malmö var et unntak. Reglene for innreise må derfor presiseres bedre, mener Antoine.

Grensekontroll ved Charlottenberg i Sverige. Den svenske regjeringen har innført innreiseforbud fra Norge, som trådte i kraft 25. januar. Foto: Tommy Pedersen, TT Nyhetsbyrån/NTB

Hva er status på innreisereglene i Europa?

Mange land har den siste tiden skjerpet innreisereglene for å begrense importsmitte. Nye muterte virus og stigende smittetall skaper frykt. Det har gitt strenge testregimer og karanteneregler flere steder.

Ni Schengen-land står nå oppført på listen over land som har innført helt eller delvis grensekontroll. Blant dem er Norge.

29. januar innførte regjeringen de strengeste innreisereglene siden 12. mars i fjor.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke bor i Norge, var den tydelige meldingen fra statsminister Erna Solberg.

Men også i Norge finnes det unntak. Blant dem er utlendinger som skal i begravelse til et nært familiemedlem, eller som skal være med på eget barns fødsel. Alle unntakene finner du her.