Tre senatorer møtte Trumps forsvarere for å diskutere strategi

Ekspresidentens forsvarsteam fikk hjelp fra tre av republikanerne som skal dømme i riksrettssaken.

Senatoren Ted Cruz mener det er åpenbart at Donald Trump vil bli frikjent. Foto: Mandel Ngan / AFP

12. feb. 2021 06:42 Sist oppdatert nå nettopp

Anklagerne fra Representantenes hus holdt torsdag kveld sitt avsluttende innlegg. Der ba de senatorene om å dømme tidligere president Donald Trump. De advarer om at Trump kan gjøre det samme igjen hvis han ikke blir dømt.

– Vi ber dere ydmykt, ydmykt om å dømme president Trump for den forbrytelsen han er overveldende skyldig i, sa kongressmedlem Joe Neguse, en av demokratene som førte saken mot Trump.

Samme kveld, natt til fredag norsk tid, møtte tre av Trumps nærmeste støttespillere i Senatet ekspresidentens forsvarerteam. Det til tross for at de skal dømme i saken.

Senatorene Lindsey Graham, Ted Cruz og Mike Lee gikk inn i rommet hvor Trumps forsvarere forbereder seg, skriver CNN.

– Helt vanlig

David Schoen, en av Trumps advokater, kalte de tre «veldig vennlige karer». Ifølge ham ville trioen bare sørge for at Trumps team hadde oversikten de trengte.

Han avviste samtidig at det var noe som helst grunn til å sette spørsmålstegn ved et slikt møte.

– Jeg tror det er vanlig i slike saker, sa Schoen. Han sa samtidig at det var ingenting ved riksrettssaken som er rettferdig.

Trumps forsvarere er møtt med sterk kritikk for innsatsen tidligere i saken. Trump selv skal ha vært svært misfornøyd med innsatsen tirsdag

Ted Cruz sier at han ville dele sine tanker om hvilken strategi som ville være den beste. Den omstridte senatoren er en av Trumps sterkeste støttespillere. Han er sikker på at ekspresidenten vil bli frifunnet.

– Jeg mener utfallet av denne riksrettssaken er krystallklar for alle. Donald Trump vil bli frikjent, sier Cruz.

Mener Trump støttet vold

Jamie Raskin, kongressmedlem og aktoratets leder, koblet stormingen av Kongress-bygningen til protestene i Michigan våren 2020. Da stormet hundrevis av demonstranter delstatsforsamlingen i Lansing. Flere av demonstrantene var bevæpnet og kom fra høyreradikale miljøer.

Da protesterte de mot koronatiltakene og fikk støtte fra daværende president Trump.

Aktoratet argumenterte deretter for at Trump en rekke ganger har støttet voldshandlinger. De viste videoer helt tilbake til 2015 for å støtte opp om dette.

Gjennom videoer og Twittermeldinger viste demokratene hvordan Trump har uttrykt støtte til tilhengere som sparket en svart demonstrant, og til en republikaner som utøvde vold mot en journalist.

Kongressmedlem Diana Degette, som var en av de siste som ble evakuert under stormingen, tok til orde for at personene som stormet Kongressen, handlet på vegne av Trump. Hun er en av anklagerne.

– Angrepet ble utført for Donald Trump, etter hans instruksjoner, for å oppfylle hans ønsker, sa Degette.

Anklagerne viste til flere uttalelser fra personer som stormet Kongressen. De forsøkte gjentatte ganger å skape en binding mellom Trumps uttalelser og de voldelige handlingene i og rundt Kongress-bygningen.

– Vi ble invitert av USAs president, sa en av demonstrantene i videoen som ble lagt frem for senatorene.