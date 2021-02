Riksrettssaken er over. Trump ble frifunnet for andre gang.

NEW YORK (Aftenposten): Demokratene fikk med seg syv republikanere på å dømme Donald Trump. De trengte 17.

Donald Trumps tale til tilhengerne sine den 6. januar sto sentralt i riksrettssaken mot ham. Foto: REUTERS/Jim Bourg/NTB

13. feb. 2021 21:47 Sist oppdatert nå nettopp

I januar ble Donald Trump den første presidenten i USAs historie til å bli stilt for riksrett to ganger.

Nå er han også blitt frikjent for andre gang. 57 senatorer stemte for å dømme Trump. 43 stemte imot.

For å dømme noen i en riksrettssak trenger man to tredjedels flertall, altså 67 av 100 stemmer i Senatet.

– 43 republikanere valgte Trump. Det skal være en byrde for deres samvittighet i dag og i fremtiden. Hvor trist dette enn er, så er dette det største flertallet som har stemt for å dømme en president noensinne, sier demokratenes leder Chuck Schumer.

Tverrpolitisk støtte for dom

Under den forrige riksrettssaken var det kun én republikansk senator, Mitt Romney fra Utah, som stemte med demokratene.

Han ble den første senatoren i amerikansk historie som stemte for å dømme en president fra eget parti.

Også denne gangen stemte Romney for å dømme Trump, men denne gangen fikk han med seg seks andre partifeller.

Disse var Susan Collins fra Maine, Lisa Murkowski fra Alaska, Ben Sasse fra Nebraska, Bill Cassidy fra Louisiana, Pat Toomey fra Pennsylvania og Richard Burr fra Nord-Carolina.

Samtlige 50 demokrater stemte også for å dømme Trump.

McConnell: Han gjorde ikke jobben sin

Republikanernes senatsleder Mitch McConnell var én av dem som frikjente Trump. Likevel var han uvanlig hard i tonen den tidligere presidenten etter frikjennelsen.

– Det var åpenbart at president Trump var den eneste som kunne få en slutt på dette. Presidenten handlet ikke raskt. Han gjorde ikke jobben sin, sa McConnell fra talerstolen.

– Istedenfor så han på TV med glede mens kaoset utspilte seg, fortsatte McConnell.

McConnell brukte grunnloven som argument for å frikjenne Trump.

– Selv om det er en hårfin avgjørelse, er jeg overbevist om at riksrett primært er et verktøy for avsettelse, og at vi dermed mangler jurisdiksjon, skrev McConnell i et brev til partifellene lørdag.

Likevel understreket den mektige senatoren at Trump fortsatt er ansvarlig for alt han gjorde som president, og kan dømmes som en vanlig borger.

– Senatets avgjørelse støtter ikke det presidenten gjorde før eller på den skjebnesvangre dagen, avsluttet McConnell.

Trump vil kjempe videre

Kort tid etter frikjennelsen, kom Donald Trump med en uttalelse. Han fordømmer «historiens største heksejakt» etter riksrettssaken.

Han kaller også prosessen «en trist kommentar til vår tid». Her skriver Trump også at bevegelsen «Make America Great Again» knapt har begynt.

– Vi har så mye arbeid foran oss. Snart vil vi komme med en visjon for en lys, glitrende og grenseløs fremtid for USA, står det i uttalelsen.

Donald Trump sier han har mye å dele i månedene som kommer.

«2–0», skriver presidentens sønn Eric Trump på Twitter.

Kaosdag

Avstemningen over skyldspørsmålet fant sted etter en svært kaotisk dag i Senatet.

De demokratiske anklagerne overrasket mange da de i morgentimene kunngjorde at de ønsket å kalle inn vitner i riksrettssaken. Det kunne potensielt forlenget prosessen med flere uker.

Etter intense forhandlinger i Senatet, valgte anklagerne imidlertid å droppe kravet, og dermed kunne sluttprosedyrene gå som planlagt.

– Vi har lagt frem detaljerte beviser som viser at presidenten må dømmes, sa sjefanklager Jamie Raskin under lørdagens sluttprosedyrer. Foto: Senate Television

Raskt levert

Den andre riksrettssaken mot Trump ble også den raskeste i USAs historie. Prosedyrene i Senatet er blitt unnagjort på totalt fem dager. Trumps advokater brukte bare 2,5 av sine 16 tilmålte timer på forsvaret av ekspresidenten.

De demokratiske anklagerne mente det var åpenbart at Trump, gjennom sine handlinger og uttalelser det siste året, bidro til å fyre opp mobben som angrep Kongressen. De lente seg tungt på Trumps twittermeldinger og taler for å bygge opp fortellingen sin.

Anklagerne argumenterte også for at Trump ikke gjorde noe for å stanse angrepet etter at det var i gang, og at det er en fare for at han vil gjøre noe lignende igjen.

De brukte mye tid på å gå gjennom kongressangrepet i detalj, og publiserte nye videoer fra Kongressens overvåkingskameraer.

– Hvis ikke dette kvalifiserer til riksrett, gjør ingenting det, uttalte sjefanklager Jamie Raskin.

Beskyttet av rett til ytringsfrihet

Trumps forsvarere mente at demokratene ikke hadde klart å bevise at Trump er ansvarlig for angrepet på Kongressen.

Presidentens uttalelser er beskyttet av retten til ytringsfrihet, mener de.

De spilte også av en rekke videoklipp der demokratiske politikere og andre kjendiser bruker en tøff retorikk mot Trump eller andre politiske motstandere. Målet var å vise at ekspresidentens uttalelser ikke er unike i det politiske ordskiftet.

Gjentatte ganger kom de tilbake til en setning fra Trumps tale den 6. januar der han ba tilhengerne om «å gjøre sin stemme hørt» på «fredelig og patriotisk vis».

Trumps forsvarere, her ved Michael van der Veen, langet ut mot demokratene og mediene. De stemplet riksrettssaken som en «hekseprosess». Foto: Senate Television

Uenighet om grunnloven

Forsvarerteamet argumenterte også for at selve prosessen er grunnlovsstridig fordi man ikke kan stille en avgått president for riksrett.

De demokratiske anklagerne avviste dette. De viste blant annet til at det har skjedd med embetsmenn i andre stillinger tidligere i historien.

De argumenterte også for at det vil sette en farlig presedens dersom presidenter ikke kan holdes til ansvar for handlinger de begår mot slutten av sin presidentperiode.

Likevel brukte flere republikanske senatorer nettopp grunnloven som argument for å frikjenne Trump.

