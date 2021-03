Ny skandale for New York-guvernøren: Ga familien spesialtilgang til tester

Mens det var lite testkapasitet i New York, fikk guvernørens profilerte bror snike i køen, skriver amerikanske medier.

Den populære New York-guvernøren Andrew Cuomo har vært omringet av skandaler i det siste. Foto: Seth Wenig, AP/NTB

25. mars 2021 08:26 Sist oppdatert nå nettopp

Andrew Cuomo, den demokratiske guvernøren i New York, er rammet av en ny skandale. Flere amerikanske medier skriver at han skal ha sørget for å gi sin egen familie koronatester mens testkapasiteten var lav i New York. Både broren, moren og én søster skal ha blitt testet, ifølge The New York Times. Alle skal ha blitt testet flere ganger tidlig i pandemien. Også The Washington Post omtaler saken. Begge viser til kilder som kjenner saken.

Cuomos bror er CNN-profilen Chris Cuomo. Han testet positivt på koronaviruset 31. mars i fjor. Fox News påpeker også at Chris Cuomo ikke er på TV denne uken.

Andrew Cuomos bror er den kjente CNN-profilen Chris Cuomo. Foto: Mike Segar / Reuters / NTB

Rachard Azzopardi, en talsperson for Andrew Cuomo, sier til The New York Times at delstaten jobbet hardt for å spore smitte og teste mange tidlig i pandemien. Men han nektet ikke direkte for at Cuomo-familien fikk gå foran i køen.

En rekke skandaler

Andrew Cuomo er blant demokratenes mest kjente guvernører. Men nå har omdømmet hans fått flere riper.

Den siste tiden har flere kvinner anklaget Cuomo for seksuell trakassering og upassende oppførsel. Både nåværende og tidligere ansatte har gått ut mot guvernøren, skriver The New York Times.

I februar ble han også anklaget for å jukse med statistikken. New York Post publiserte en sak som tyder på at langt flere døde av pandemien enn tidligere rapportert.

Cuomos delstatsregjering lot være å rapportere inn rundt 15.000 dødsfall fra sykehjem. Årsaken skal ha vært frykten for at Donald Trump ville bruke tallene mot demokratene i valgkampen i fjor.

Ifølge The New York Times vil demokratiske partifeller i delstatssenatet frata Cuomo flere av krisefullmaktene han ble gitt under pandemien.

En rekke av Cumos partifeller har bedt ham om å trekke seg. Det inkluderer sentrale demokrater i New York som senatorene Chuck Schumer og Kirsten Gillibrand. Noen delstatspolitikere har også startet prosessen med riksrett på delstatsnivå mot Cuomo. Det har ikke skjedd på over hundre år, skriver The New York Times.

Nå skal anklagene om seksuell trakassering etterforskes. President Joe Biden har sagt at han vil vente til han ser utfallet av etterforskningen før han gjør seg opp en mening, ifølge CNN.