322 politikere ut mot sexisme og overgrep i dansk politikk

322 nåværende eller tidligere danske politikere har skrevet et opprop mot sexisme og overgrep i dansk politikk. Det ryster dansk politikk.

322 danske kvinnelige politikere forteller i et opprop om flere hendelser som betegnes som seksuelle overgrep i dansk politikk, og flere av dem skal ha skjedd i nasjonalforsamlingen Christiansborg. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB-DPA

26. sep. 2020 07:23 Sist oppdatert nå nettopp

Oppropet er rettet direkte mot lederne i de danske politiske partiene. I et debattinnlegg i Politiken forteller de 322 kvinnene om et stort omfang av sexisme og fysiske krenkelser i politiske møter og sosiale sammenhenger i partiene.

Det fortelles også om flere hendelser som har funnet sted i nasjonalforsamlingen Christiansborg.

– Det må ta slutt nå. Partiene må en gang for alle erkjenne problemet og ta handling, skriver kvinnene.

79 hendelser

Kvinnene er anonyme, men Politiken kjenner deres identitet og de er alle nåværende eller tidligere medlemmer av politiske partier.

– En av oss har opplevd å få en finger stukket opp i skrittet av et folketingsmedlem på et landsmøte under festen, der hun danset med en annen partifelle. De syntes begge det var veldig morsomt, skriver kvinnene i innlegget.

Politiken skriver at det til sammen fortelles om 79 hendelser. Stort sett samtlige partier i nasjonalforsamlingen rammes.

– Alle visste

– Det var voldsomt. Vi kunne bare sitte og se det vokse i hendene våre, sier Venstre-politikeren Camilla Søe om meldingene som rant inn da hun var med på å ta initiativ til oppropet.

Partilederne Politiken har snakket med sier de er sjokkert over mengden og innholdet i flere av historiene.

– Jeg får ikke puste. Jeg visste det godt og synes jeg har kjempet, men jeg er likevel dypt rystet. Alle bør lese disse vitnesbyrdene før de sier mer. Og ingen skal be disse kvinnene holde kjeft igjen, skriver Sofie Carsten Nielsen, politisk ordfører for De Radikale.