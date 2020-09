Amerikanere slakter debatten mellom Trump og Biden

Amerikanere er skuffet over at Fox-profilen Chris Wallace ikke greide å styre debatten mellom Donald Trump og Joe Biden. Et gjørmebad og en skam, lyder dommen.

Debattleder Chris Wallace hadde en vanskelig jobb da president Donald Trump møtte sin demokratiske utfordrer Joe Biden til debatt tirsdag kveld amerikansk tid. Olivier Douliery / Pool via AP / NTB

NTB-AP

Nå nettopp

– Chris Wallaces debattinnsats i kveld var en sterk påminnelse om at barnehagelærere er underbetalt, tvitrer Trevor Noah, som leder det satiriske nyhetsprogrammet The Daily Show.

Sosiale medier flommet natt til onsdag over med frustrasjon over den kaotiske debatten, som var preget av konstante avbrytelser og to debattanter som snakket forbi hverandre og skjelte hverandre ut.

– Chris Wallace oppførte seg ikke som en debattleder, Donald Trump oppførte seg ikke som en debattant. Donald Trump var krenkeren, og Chris Wallace var blant dem som ble krenket, skriver MSNBC' programleder Nicolle Wallace, som for øvrig ikke er i slekt med debattlederen.

På Twitter er det de som mener at Wallace gjorde en dårlig jobb, mens andre lurer på om det i det hele tatt var mulig å få kontroll.

CNNs Wolf Blitzer stiller spørsmål ved om de to gjenværende debattene lar seg gjennomføre.

– Dette var den mest kaotiske presidentdebatten jeg noen gang har sett og jeg mistenker at det gjelder for de fleste av dere – om ikke alle, sa Blitzer og la til:

– Dette reiser unektelig en rekke spørsmål til fremtidige presidentdebatter mellom disse to kandidatene, sa Blitzer før han konkluderte med følgende:

– Jeg vil forresten ikke bli overrasket om dette blir den siste presidentdebatten mellom de to kandidatene.

Det skriver blant annet The Hill. De to siste debattene er planlagt 15. og 22. oktober.

Debatten mellom president Donald Trump og Joe Biden får det glatte lag av amerikanske kommentatorer. Morry Gash / AP / NTB

Irriterte seere

En meningsmåling fra CBS viser at kun 17 prosent av seerne mener at debatten var informativ. Hele 69 prosent sier de ble irritert.

Wallace forsøkte å stille godt vinklede spørsmål til både Trump og Biden. Tre ganger spurte han Trump om han erkjenner at det foregår klimaendringer, mens han spurte Biden om hvorvidt hans klimatiltak vil skade amerikansk økonomi.

Trump ble spurt om hvorfor hans administrasjon vil kutte støtten til antirasistisk opplæring i offentlige etater, mens Biden ble spurt om han vil bruke sin makt til å stanse volden i byer som Portland.

Oppgitt Wallace

Men selv om Wallace var godt forberedt, så det noen ganger ut til at den erfarne Fox-journalisten nærmest ga opp. På et tidspunkt sa han til Trump at han ville stille ham et spørsmål om rase, før han la til:

– Men hvis du vil svare på noe annet, så kan du.

Enkelte ganger avbrøt han også svar som kunne ha ført til en mer grundig diskusjon fordi han ville ha slutt på kranglingen og komme videre, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Før debatten sa Wallace, som er regnet som en av Fox New's mest nøytrale og upartiske journalister, at han ville ta rollen som faktasjekker og holde seg til det. Men i stedet endte det med at begge kandidatene beskyldte hverandre for å lyve, mens publikum satt igjen uten å vite hva som var sant.

– Det har vært en interessant halvannen time, sa Wallace på slutten.

– Et togvrak

Presseveteran i NBC News, Andrea Mitchell, kaller debatten en skam, mens NBCs Chuck Todd mener den var som et «togvrak».

– Trumps strategi i kveld var å avbryte, å forsøke å knuse ikke bare sin motstander, men også debattlederen, som var ute av stand til å kontrollere de to kandidatene, sier Norah O'Donnell fra CBS News.

– Jeg tror at spørsmålet som vi alle stiller i kveld, er: «Kan vi virkelig ha to sånne til?»

Brit Hume fra Fox News beskriver Trump som en halvvill hest det er umulig å temme (bucking bronco).

Han mener Trumps adferd går hjem hos tilhengerne hans, men at det er usikkert om han skaffer seg flere velgere.

– Hvis styrke er det du ser etter, så vil du kanskje oppfatte ham som en vinner, sier han.

– Behov for løvetemmer

Wallace er den eneste av de tre journalistene som er satt til å lede debattene mellom Trump og Biden, som har erfaring med å lede debatter før et amerikansk presidentvalg. I 2016 fikk han mye skryt for måten han styrte debatten mellom Trump og hans daværende motkandidat Hillary Clinton.

Selv før tirsdagens debatt var over, ble det diskutert om debattlederne bør ha mulighet til å kutte mikrofonen til den ene kandidaten mens den andre snakker. Det kan imidlertid skape en opphetet debatt om hvorvidt debattlederen er rettferdig.

– En debatt med Donald Trump krever en løvetemmer, og du trengte ti løvetemmere i kveld, sier Martha Raddatz fra TV-kanalen ABC.

Hun mener det publikum fikk se, ikke var en presidentdebatt, men gjørmebryting.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding