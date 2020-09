USA har siktet sju personer i omfattende hackersak

USA har siktet sju personer, fem kinesere og to fra Malaysia, for å ha stjålet data fra regjeringer, organisasjoner og selskaper, opplyser justisdepartementet.

USAs visejustisminister Jeffrey Rosen da han snakket på pressekonferansen da siktelsene ble kunngjort. Susan Walsh, Pool / NTB

NTB-AP-Ritzau

Ifølge amerikansk påtalemyndighet har de fem kineserne hacket over 100 selskaper i USA og andre land. De fem kinesiske statsborgerne har angivelig tilknytning til kinesiske myndigheter, heter det i tiltalen fra det amerikanske justisdepartementet, ifølge Financial Times.

USAs visejustisminister Jeffrey Rosen kritiserer den kinesiske regjeringen.

– Dessverre har det kinesiske kommunistpartiet valgt å gjøre Kina til et fristed for nettkriminelle så lenge de angriper datamaskiner utenfor Kina og stjeler eiendom som ikke er materielt og gagner Kina, sier han i en uttalelse.

IT-sektoren rammet

Det er særlig IT-selskaper som programvareutviklere og dataprodusenter som har blitt offer for hackerangrepene. Men staten, frivillige organisasjoner, universiteter og tenketanker, i tillegg til demokratiaktivister i Hongkong, er også rammet.

En amerikansk organisasjon som følger den uiguriske minoritetens situasjon i Kina, er også blitt hacket, skriver nyhetsbyrået AFP.

Det er antatt at hackerangrepene har pågått over en periode på seks år. De fem siktede kineserne er på frifot, skriver Financial Times. De to malaysiske forretningsmennene som er siktet i saken, ble pågrepet i Malaysia mandag.

Store beslag

De siktede fra Malaysia blir beskyldt for å tjene på at kinesiske hackere stjal informasjon fra selskaper som produserer dataspill. Disse selskapene har hovedkontorer i USA, Frankrike, Japan, Singapore og Sør-Korea, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det amerikanske justisdepartementet har beslaglagt og etterforsket hundrevis av servere, kontoer, domenenavn og annet som hackere bruker for å stjele data fra ofrene. Anklagene er de siste i en serie fra amerikanske myndigheter.

Den kinesiske regjeringen har gjentatte ganger benektet amerikanske påstander om at de stjeler data fra utlandet eller ser gjennom fingrene med hackeres ulovlige aktiviteter.