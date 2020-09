Separatister i Nagorno-Karabakh erklærer full militær mobilisering mot Aserbajdsjan

Det har brutt ut harde kamper mellom Aserbajdsjan og armenske separatister i enklaven Nagorno-Karabakh. Separatistene varsler full militær mobilisering.

Dette bildet fra armenske myndigheter viser det som skal være et aserbajdsjansk militærkjøretøy ødelagt av armenske separatister. ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE / Reuters/NTB

Gina Grieg Riisnæs

Helle Aarnes

NTB

27. sep. 2020 11:33 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge nyhetsbyrået DPA har innbyggere over 18 år fått beskjed om å gjøre seg klar for krig.

Flere personer i byen Stepanakert skal være skadet. En rekke hus skal være knust av bomber, ifølge myndighetene i Nagorno-Karabakh.

De ber folk om å komme seg i sikkerhet.

Kampene skjer i den omstridte Nagorno-Karabakh-enklaven, som i fire tiår har vært tema for krangel mellom Aserbajdsjan og Armenia. De to nabolandene har vært på randen av krig i årevis. Internasjonalt er enklaven anerkjent som del av Aserbajdsjan. Men den er kontrollert av etniske armenere.

De siste månedene har konflikten tilspisset seg.

Begge parter skylder søndagens angrep på den andre.

Søndag morgen meldte de armenske separatistene at Aserbajdsjan bombet først - ved frontlinjen og i regionshovedstaden Stepanakert. Som svar på bombingen skjøt amenerne ned to kamphelikoptre og tre droner som tilhørte aserbajdsjanerne.

Få timer senere erklærte de armenske separatistene full militær mobilisering. De ga beskjed om at det nå er regionens krigslover som gjelder. Separatistene har kontrollert enklaven sør i Kaukasus siden 1994.

Regjeringen i Aserbajdsjan sa på sin side at de armenske separatistene angrep først, og at det dreide seg om en motoffensiv.

– Sivile tap

Nabolandene Armenia og Aserbajdsjan har i årevis ligget på randen til krig. Nå er situasjonen verre enn på lenge. Begge parter sier at sivile liv har gått tapt i det som er de hardeste kampene mellom de to partene på flere år.

– Det er rapportert om døde og sårede blant sivile og soldater, heter det i en melding fra presidenten i Aserbajdsjan.

Forsvarsdepartementet i Baku hevder det handler om en «motoffensiv» som skal sørge for befolkningens sikkerhet og få slutt på Armenias «kampaktivitet».

Armenias statsminister Nikol Pasjinian forsøker på sin side å mane til sammenhold og kampånd.

– La oss stå fast bak vår stat, vår hær, og vi vil vinne. Lenge leve den armenske hæren, heter det i meldingen på Facebook.

Russland ber om umiddelbar våpenhvile

Russland ber Aserbajdsjan og de armenske separatistene om straks å legge ned våpnene.

– Vi ber partene om umiddelbart å stanse skytingen og innlede samtaler for å stabilisere situasjonen, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Dette er konflikten

Gnisningene mellom nabolandene og de tidligere sovjetrepublikkene strekker seg langt tilbake. Aserbajdsjan har en hovedsakelig muslimsk befolkning. I Armenia er majoriteten kristne.

Religiøse, etniske og politiske uenigheter mellom de to har lenge vært knyttet til Nagorno Karabakh-enklaven. Regionen ble en del av Aserbajdsjan i 1923 etter ordre fra den daværende Sovjet-diktatoren Josef Stalin. Under jernteppets tid ble striden mellom de to landene holdt i sjakk.

Fakta Nagorno-Karabakh Omkring 145.000 mennesker bor i Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh er formelt en del av Aserbajdsjan, men er i realiteten et selvstyrt armensk område. Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden. I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre. Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere. Armenia tok kontroll over Nagorno-Karabakh, og våpenhvile ble inngått i 1994. Områdets status er fortsatt uavklart. Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. Kilde: NTB Vis mer

Opprustning

Etniske armenske separatister har siden en våpenhvile i 1994 hatt kontroll over Nagorno-Karabakh, som internasjonalt er anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men der store deler av befolkningen er armenere.

Før dette hadde en seks år lang krig krevd 30.000 liv, samtidig som om lag 800.000 aserbajdsjanere ble drevet på flukt. Konflikten er en av de verste i kjølvannet av Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.

Både Frankrike, Russland og USA har forsøkt å megle som en del av den såkalte «Minsk-gruppen», men det siste forsøket brøt sammen i 2010.

Aserbajdsjan, som er rikt på olje, har brukt store summer på å ruste opp militært og har lovet å gjenerobre Nagorno-Karabakh med makt.

Armenia har varslet at det i så fall vil forsvare territoriet, som separatistene har erklært som uavhengig, men som er sterkt avhengig av støtten fra Armenia.

