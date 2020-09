Røyk fra brannene på USAs vestkyst har nådd Europa

Røyk fra brannene som har svidd av store områder langs USAs vestkyst, har nådd helt til Europa, ifølge EUs klimaovervåkingssenter.

Californias guvernør Gavin Newsom og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris ser på ødeleggelsene som brannene har etterlatt i California. Gary Kazanjian / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

16. sep. 2020 14:43 Sist oppdatert nå nettopp

Satellittdata viser at brannene som herjer delstatene California, Oregon og Washington, er uten sidestykke, og «ti eller hundre ganger så kraftige» som gjennomsnittet de siste årene, ifølge Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

Trykket i atmosfæren har gjort at røyk fra brannene er blitt liggende over den vestlige delen av Nord-Amerika i dagevis, noe som har ført til potensielt farlig luftkvalitet over storbyer som Portland, Vancouver og San Francisco.

Over New York

Men mandag kom et værskifte som brakte røyken østover med luftstrømmene, noe som gjorde at røyken var synlig over New York tirsdag.

CAMS har nå registrerte røykpartikler fra brannene hele 8.000 kilometer øst for brannene, noe som betyr at de har nådd Nord-Europa.

Instituttet anslår også at brannene har ført til utslipp av over 30 millioner tonn karbondioksid siden midten av august.

– Ødeleggende

– Nivået og størrelsen på disse brannene er på et mye høyere nivå enn i noen av de 18 årene som våre overvåkingsdata dekker, sier Mark Parrington, en av CAMS' seniorforskere.

Instituttets begynte å registrere denne type data i 2003.

– Det faktum at disse brannene slipper ut så mye forurensing i atmosfæren at vi kan fortsatt se tykk røyk mer enn 8.000 kilometer unna, viser hvor ødeleggende de har vært når det gjelder størrelse og varighet, sier han.

Brannene har allerede svidd av arealer på til sammen to millioner hektar, eller 20.000 kvadratkilometer, i USA.