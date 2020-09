Tysk politi slo til mot høyreekstreme kollegaer

Tysk politi gjennomførte onsdag en storaksjon mot kollegaer som anklages for å spre høyreekstrem propaganda, inkludert hakekors og bilder av Adolf Hitler.

Over 200 politifolk deltok i aksjonen mot 34 politistasjoner og private hjem.

Elleve politifolk er mistenkt i saken, og under aksjonen ble det fastslått at en rekke politifolk har spredt høyreekstrem propaganda i chattegrupper på internett.

Et av de over 100 bildene som var delt på WhatsApp, forestiller en flyktning som er manipulert inn i ett nazistenes gasskamre under andre verdenskrig.

– Dette er den verste og mest frastøtende formen for hatytring, sier innenriksministeren i Tysklands mest folkerike delstat Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul.

Risikerer fengsel

Til sammen 29 politifolk er mistenkt i saken og suspendert. Nå risikerer de både disiplinærstraff og å bli tiltalt for oppfordring til rasehat.

Reul kaller avsløringen skammelig og har utnevnt en ombudsmann som skal granske omfanget av høyreekstreme holdninger innen politiet i delstaten.

– Høyreekstremister og nynazister har absolutt ingenting å gjøre i politiet i Nordrhein-Westfalen, sier han.

Flere skandaler

Tyskland har de siste årene hatt flere skandaler der det er avslørt høyreekstremister innen politiet og sikkerhetsstyrkene.

I juli ble en tidligere politimann med nynazistiske sympatier og kona hans pågrepet, mistenkt for å ha sendt trusselbrev til en rekke politikere og andre offentlige skikkelser i Tyskland.

Politisjefen i delstaten Hessen, Udo Münch, trakk seg fra jobben som følge av skandalen.

Noen uker tidligere oppløste Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer en avdeling innen de tyske spesialstyrkene, etter at det ble kjent at flere av medlemmer hadde høyreekstreme sympatier.

