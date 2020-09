Afghanske mødre får navnet sitt på barnas ID-kort

Afghanistans president Ashraf Ghani har signert en lov som gjør at mødre omsider får navnet sitt på barnas nasjonale ID-kort.

Kvinnerettsaktivister har innkassert en viktig seier gjennom en ny lovendring. Bildet er tatt på en jenteskole i Maimana i 2008. Heiko Junge / NTB

I årevis har aktivister kjempet for endringen, som eksperter mener er et viktig skritt mot likestilling.

Hittil har afghansk lov vært at bare farens navn skal registreres i identitetspapirene.

– Morens navn er offisielt innlemmet i de nasjonale identitetskortene, sammen med andre personopplysninger, tvitret Ghanis talsmann fredag.

– Dette er et enormt viktig skritt, sier kvinnerettsaktivist Heather Barr i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch til nyhetsbyrået DPA.

Reiser med barna

Lovendringen vil ha umiddelbare konsekvenser for kvinners liv, påpeker hun.

– Det vil gjøre det lettere for dem å skaffe utdanning, helsehjelp og pass og andre dokumenter til sine barn, samt å reise med barna, utdyper Barr.

I mange land i regionen er bare farens navn oppgitt i offisielle dokumenter. Aktivister i Afghanistan har beklaget seg over at dette gjør kvinner usynlige.

I tradisjonelle deler av det afghanske samfunnet regnes det fortsatt som skamfullt å ytre kvinners fornavn offentlig

Kampanje på sosiale medier

For bare to dager siden sa tidligere Taliban-kommandant Sayed Akbar Agha at det ville være en «vanære» dersom morens navn skal settes på ID-kortene.

For tre år siden ble det lansert en kampanje under emneknaggen #hvorernavnetmitt som fikk støtte fra kjendiser og parlamentsmedlemmer, skriver BBC.

Aktivister på sosiale medier presenterte seg selv ved å bruke sine egne og mødrenes navn og trappet dermed opp en mangeårig kamp.

Likestillingsaktivister gratuleres

Kvinnen som startet kampanjen, Laleh Osmany, sier til BBCs afghanske tjeneste at hun er veldig glad over resultatet.

– Det er ingen tvil om at denne seieren er resultat av en vedvarende kampanje og samklang mellom aktivistene og borgerne, sier hun og takker president Ghani for støtten.

– Jeg takker også alle menn og kvinner som har støttet vår kampanje og hevet stemmen, og gratulerer alle likestillingsaktivister.

Signal til Qatar

Barr fra HRW mener lovendringen er et viktig signal i forbindelse med fredssamtalene i Qatar, der den islamistiske opprørsbevegelsen Taliban denne uken startet forhandlinger med Kabul-regjeringen.

Mens afghanske kvinner er desperate etter fred, har de også potensielt mye å tape i forhandlingsprosessen, påpeker aktivister.

– Denne nye loven er styrker tilliten og er en påminnelse om de mange kampene afghanske kvinnerettsaktivister har kjempet – og vunnet – siden 2001, uttaler Barr.

