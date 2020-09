Minst 14 sivile drept av veibombe i Afghanistan

En veibombe i Daikundi-provinsen i Afghanistan har tatt livet av minst 14 personer som satt i et kjøretøy.

NTB-AFP

Nå nettopp

I tillegg ble tre barn skadd i eksplosjonen, ifølge det afghanske innenriksdepartementet.

Ingen grupper har tatt ansvar for eksplosjonen, men særlig Taliban har vært ivrige i bruken av veibomber og har av afghanske myndigheter også fått skylda for denne siste.

Ofrene skal ha vært på vei til et gudshus da veibomben eksploderte. Til tross for at fredssamtaler har begynt mellom regjeringen og Taliban, har den islamske ekstremistgruppa fortsatt sine angrep.