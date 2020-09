Testet positivt på korona? Her kan folk bli pålagt å bruke en brikke som varsler hvis de forlater hjemmet.

ISTANBUL (Aftenposten): Tyrkia sier påbud om munnbind fører til at antall koronasyke flater ut.

Det hender fortsatt at hun glemmer å ta det på når hun skal ut, men Semra (48) sier munnbind er blitt en helt normal del av påkledningen. – Folk blir vant til det, sier hun. John Hultgren

– Det er blitt helt normalt, sier Semra (48) om munnbindet som dekker det meste av ansiktet hennes.

I Tyrkia har mange brukt munnbind i lang tid. Den 14. september ble tiltakene skjerpet og munnbind ble påbudt overalt utenfor eget hjem. Utenfor kjøpesentre og noen butikker står i tillegg vakter og måler temperaturen til folk før de slipper inn.

Og nå ser det ut som om disse tiltakene har hatt en god effekt, i hvert fall hvis vi skal tro landets myndigheter. Antall nyregistrerte smittede har flatet ut. Det samme gjelder antall som får lungebetennelse.

– Det er ingen tvil om at tiltakene virker, skriver helseminister Fahrettin Kuca på Twitter.

Semra har fått med seg nyhetene. Hun tror også munnbind er et godt hjelpemiddel mot smitten.

– Ja, jeg tror det beskytter, og de sier at smitten flater ut. Du vet, tyrkere er disiplinerte folk, legger hun til.

Smittetallene er noe omdiskutert. Det gjelder ikke bare i Tyrkia, men i mange land i regionen. Flere Aftenposten snakker med, sier de ikke stoler på dem.

Er du positiv, går alarmen hvis du går ut

Spørsmålet er hvordan kampen mot viruset skal fortsette. Smitteverntiltakene skal ikke reduseres med det første. Men ifølge avisen Hurriyet skal det innføres tiltak for å hindre at de som tester positivt, går ut og smitter andre.

To teknologiske løsninger er med i diskusjonen. Det ene er en armlenke som fungerer på samme måte som en fotlenke under hjemmesoning av fengselsstraff i Norge.

Hvis noen forlater eget hjem med lenken på seg, så går alarmen.

Den andre elektroniske løsningen er det som omtales som en boks. Den installeres i hjemmet til dem som har testet positivt. Hvis de forlater et gitt område, vil personen selv i første omgang bli varslet om det. Hvis man ignorerer dette varselet, går alarmen hos myndighetene.

– Urealistisk og umulig å gjennomføre

Tyrkia skal ennå ikke ha bestemt seg for hvilke av disse løsningene som skal velges. Det står ikke omtalt noen forhold knyttet til personvern. De siste årene har Tyrkia beveget seg i en stadig mer autoritær retning.

Men løsningene får ikke bare varm mottagelse.

Professor İlyas Dökmentaş ved Universitetet for helsefag i Istanbul er skeptisk.

– Folk bør være mer ansvarlige. Befolkningen bør bli bedre informert om risikoene ved viruset. Å sette et armbånd på alle, virker ganske urealistisk og umulig å gjennomføre, sier han til Hurriyet.

Politiet leter etter folk som ikke bruker munnbind i Istanbul. MURAD SEZER, REUTERS/NTB

Israel verre rammet enn USA og europeiske land

Israel har også innført strenge smitteverntiltak, men klarer ikke å stanse spredningen. Det er til tross for at landet ble det første rike landet i verden som stengte ned for andre gang.

Målt i forhold til folketallet er antallet døde av covid-19 nå høyere i Israel enn i land som USA, Frankrike, Storbritannia og Italia, skriver Haaretz.

Det vanligvis så travle Jerusalem er stengt ned i et forsøk på å stanse spredningen av koronaviruset. Dette bildet er tatt på mandag under Yom Kippur, den helligste dagen i den jødiske kalenderen. Da samles vanligvis jøder for å be sammen. Maya Alleruzzo, AP/NTB

Det var tirsdag mer enn 800 alvorlig syke koronapasienter innlagt ved sykehusene. Det var opprinnelig satt som et kritisk punkt for hva helsevesenet i landet kan klare å håndtere. Helsemyndigheter har senere sagt at det reelle antallet som kan behandles samtidig, trolig er mellom 1200 og 1300.

Opptil 25 prosent tester positivt

Men statsminister Benjamin Netanyahu sier at det er forventet at antallet alvorlig syke vil stige til 1500 i løpet av denne uken. Han sier også at den nye nedstengningen vil vare i lenger enn først antatt. Kanskje i mer enn en måned fremover.

En årsak til smittespredningen er at mange ultraortodokse jøder ikke følger påleggene. Mange har samlet seg i store grupper til bønn innendørs uten noen som helst beskyttelse. Flere religiøse skoler har også nektet å rette seg etter myndighetenes krav. Svært mange blir nå testet for koronaviruset i Israel. Blant de ultraortodokse som ble testet, var det onsdag 25 prosent som testet positivt på viruset.

Det israelske parlamentet vedtok onsdag å legge begrensninger på hvor mange som kan samles til bønn, men også til demonstrasjoner. Kritikere mener det siste er fordi Netanyahu vil stanse demonstrasjonene mot ham som har pågått i månedsvis. Statsministeren er under tiltale for korrupsjon, og demonstrantene krever at han går av.

